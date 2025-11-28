Portugal se corona campeón del Mundial Sub-17; Wenger celebra un «festival de fútbol» en Catar

La selección de fútbol de Portugal se consagró campeona de la Copa Mundial Sub-17 tras vencer 1-0 a Austria en una final emocionante que tuvo lugar en el icónico Estadio Internacional Khalifa de Doha.

En una competición que mostró el potencial de la próxima generación de futbolistas, el torneo, con 48 equipos y más de 100 partidos, fue un verdadero espectáculo de talento y determinación en el corazón de Qatar.

Un Gol que Definió la Final

La final resultó ser un duelo equilibrado, donde ambos equipos demostraron una madurez impresionante. El gol decisivo llegó en el minuto 32, cuando Anísio Cabral culminó una jugada destacada por la banda izquierda, brindándole a Portugal la ventaja que supo mantener a lo largo del partido.

A pesar de los esfuerzos de Austria, que presionó tras el descanso, la defensa portuguesa se mantuvo firme, mostrando una gran composure y capacidad táctica para resistir los embates del rival.

Un Torneo Histórico

Esta edición del torneo fue la más grande hasta la fecha, con 48 equipos en competición y más de 300 goles anotados. La concentración de partidos en la Aspire Zone convirtió al evento en un auténtico festival futbolístico, facilitando el desplazamiento de aficionados y equipos entre las diferentes sedes.

El Ascenso de Johannes Moser

Aunque Austria terminó en segundo lugar, Johannes Moser se destacó como una de las figuras más relevantes del torneo. Con solo 17 años, el talentoso extremo se convirtió en el máximo goleador con ocho tantos y guió a su equipo hasta la primera final mundial en cualquier categoría.

Arsène Wenger, responsable de desarrollo futbolístico en FIFA, elogió las habilidades de Moser, describiéndolo como un jugador excepcional. “Es un goleador nato que no duda en exigir el balón y aprovechó cada oportunidad”, comentó el legendario entrenador en referencia a su promesa futura.

Un Festival del Fútbol en Doha

También habló sobre el impacto general del torneo en la comunidad futbolística mundial, expresando cómo la atmósfera en Doha fue verdaderamente mágica. “Estar en un entorno donde se reúne el mundo del fútbol es inolvidable”, afirmó Wenger, considerando que la Aspire Zone logró crear un ambiente único para aficionados y jugadores.

Portugal se Lleva el Trofeo

La victoria de Portugal no solo es un hito para el país, sino que también señala la promesa de una generación talentosa que está lista para brillar a nivel senior. Con los tres primeros puestos ocupados por equipos europeos, el torneo reafirma la fortaleza del continente en el desarrollo futbolístico.

Portugal levantó el trofeo en Doha, mientras que Italia U-17 se quedó con el tercer lugar tras ganar a Brasil U-17 en una emocionante tanda de penales, después de un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

A medida que se cierra el telón del evento, Qatar se prepara para albergar los próximos cuatro Mundiales Sub-17, ofreciendo nuevas oportunidades para el talento emergente y continuando el legado de un festival que unió al mundo a través del fútbol.