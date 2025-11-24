Portugués y Ferro: ¡Una batalla crucial por el futuro!

Este lunes, el fútbol argentino está que arde, con Deportivo Portugués y Ferro enfrentándose a partidos cruciales en la categoría B, mientras que Roca visita al líder Rada Tilly con la esperanza de meterse en la pelea.

Deportivo Portugués se enfrentará a Nueva Generación, mientras que Ferro hará lo propio contra Stella Maris. Ambos equipos están decididos a seguir sumando para mantener vivas sus aspiraciones de ascenso.

Los Grandes Aspirantes al Ascenso

Con los últimos resultados en la balanza, Deportivo Portugués y Ferro se perfilan como los principales contendientes por el segundo ascenso de la temporada. Sin embargo, no se debe subestimar a Deportivo Roca, que también está en la pelea y hoy tendrá un desafío monumental al enfrentar al actual campeón, Rada Tilly.

Ánimo Arriba en Ferro

Ferro llega con la moral alta tras su contundente victoria ante Universitario, lo que lo ha acercado al líder Rada Tilly, con solo tres puntos de diferencia. Su reciente desempeño en el Clausura lo ha llevado a la zona de ascenso, ocupando el segundo lugar en la tabla anual. No obstante, debe estar consciente de que ha jugado un partido más que Portugués.

Portu en Ventaja

Deportivo Portugués, que ya cumplió con su fecha libre, tiene una ligera ventaja ya que ahora depende de sí mismo. Jugará en su cancha, aunque oficialmente será como visitante ante Nueva Generación, un equipo que aún tiene una remota posibilidad de avanzar, pero necesitará triunfar y esperar otros resultados a su favor. Si los dirigidos por Hugo Puntano logran la victoria, se mantendrán firmes en la lucha tanto por el Clausura como por el segundo lugar en la tabla general.

El Desafío de Roca

Deportivo Roca está decidido a permanecer en la contienda y su enfrentamiento de hoy será clave. Al visitar a Rada Tilly, se enfrenta a una tarea complicada, pero una victoria podría catapultarlos a los primeros puestos, gracias a que también cumplieron con la fecha libre.

Rada Tilly Busca Consolidarse

Rada Tilly, que viene de una leve recuperación tras su triunfo ante Caleta Córdova, aspira a solidificarse como el gran favorito del Clausura y pretende ser el campeón del año. Con un rendimiento competitivo elevado, se mantendrán alertas para no ceder terreno en la tabla.