¡Potencial de hasta 70%! La acción argentina que está en la mira de los inversores

La acción de Ecogas se perfila como una de las más atractivas del mercado local. Con un crecimiento notable del 16% en lo que va del mes, los analistas anticipan un gran futuro para la compañía.

Ecogas (ECOG), controlante de las distribuidoras DGCU2 y DGCE, ha captado la atención de los inversores en Argentina. La compañía, que ha estado viviendo un resurgimiento, destaca en un contexto donde muchos papeles energéticos toman un respiro después de un prolongado rally.

Un Mes de Crecimiento Impresionante

Desde principios de noviembre, la acción de Ecogas ha visto un aumento significativo, lo que refleja un potencial de crecimiento aún mayor. Los analistas de Allaria han reiterado su recomendación de «Comprar», con un objetivo de precio de $5.800 para finales de 2026, lo que representa un atractivo retorno del 73% desde sus niveles actuales.

Impulso Regulatorio: ¿Qué Está Pasando?

El reciente auge que experimenta Ecogas no es mera casualidad. La compañía se beneficia de la Revisión Tarifaria Transitoria del 2024, que ha elevado los cargos fijos entre un 500% y un 550%, recuperando así un negocio que había estado afectado por años de demoras en ajustes tarifarios.

Allaria destaca que el sector está viviendo el primer ciclo regulatorio consistente en mucho tiempo, con la RQT 2025-2029 estableciendo aumentos escalonados y un mecanismo mensual indexado a los índices de precios, lo que asegura que las distribuidoras no queden rezagadas frente a la inflación.

Resultados Sólidos en el Tercer Trimestre

El balance del tercer trimestre ha revelado un panorama alentador para Ecogas, con ganancias que alcanzan los $26.400 millones, superando las cifras del año anterior. Aunque el EBITDA ha mostrado una leve disminución, se sitúa en $55.500 millones, manteniendo un sólido margen del 25%.

Destaca también la posición de caja neta de Ecogas, que asciende a $144.500 millones, sin deuda financiera, lo que es excepcional en el contexto del mercado local y añade un aspecto defensivo al precio de sus acciones. Además, se anticipa el pago de dividendos de $272 por acción el 25 de noviembre, con un atractivo rendimiento del 7,4%.

Fortalecimiento Estructural y Crecimiento Potencial

Un aspecto vital que el mercado está comenzando a tener en cuenta es la reciente escisión-fusión con Central Puerto (CEPU), que ha incrementado la participación de Ecogas en DGCE al 98,86%, así como un free float cercano al 50%. Estas medidas han permitido ampliar la base de inversores y están impulsando el “descubrimiento de precio” de las acciones de la compañía.

Perspectivas Futuras

Las proyecciones de Allaria indican un crecimiento claro, con ventas estimadas en $851.610 millones y un EBITDA proyectado de $226.787 millones para 2026. Un dato relevante es que solo el 45% de los hogares en las áreas concesionadas están conectados a la red de gas natural, lo que evidencia un potencial de expansión significativo. Ecogas tiene planes de agregar 359.000 nuevos clientes, lo que podría convertirla en una de las distribuidoras con mayor capacidad de crecimiento a largo plazo.

Valuación y Oportunidad de Inversión

Según el informe, los múltiplos de Ecogas se sitúan por debajo de la media del sector regulado. Con un EV/EBITDA de 5,0x y un P/E de 9,6x para 2027, se percibe que la acción está subvaluada, incluso tras su reciente crecimiento. Utilizando un modelo de flujo de caja descontado, la valuación sugiere un valor presente de $5.442.

El Potencial de Ecogas: ¿Por Qué Es Una Opción Atractiva?

Ecogas se posiciona como una de las grandes apuestas en el sector energético argentino. La compañía se beneficia de una normativa clara, ausencia de deuda y un perfil defensivo. Además, su baja correlación con los impactos macroeconómicos y la prometedora expansión de su red de distribución abren un horizonte favorable para futuros inversores.

Expectativas del Mercado

A pesar de no ser la acción más explosiva en noviembre, Ecogas se presenta como una de las historias más atractivas y sólidas. Con un marco regulatorio predecible, márgenes saludables y la oportunidad de expansión, su potencial de crecimiento parece no haber hecho más que comenzar.