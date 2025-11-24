Potencial Nuevo Presidente y Tensión en el Congreso: ¿Qué Sucederá?

La UCR en Crisis: ¿Una Nueva Ruta Tras la Elección de su Líder?

La disputa por la presidencia de la UCR está causando un verdadero terremoto en el Congreso argentino. Con la elección de su nuevo líder programada para el 12 de diciembre, el partido enfrenta desafíos significativos en un contexto de pérdida de representación.

Desafíos en el Congreso La UCR atraviesa un momento crítico. La inminente elección de su sucesor, tras la salida de Martín Lousteau, se produce en un escenario donde el partido ha visto una merma drástica en su representación en el Congreso. Actualmente, los radicales luchan por mantener su coherencia como bloque en ambas cámaras. Una Elección Complicada El partido, con una historia centenaria, se enfrenta a una de sus elecciones más difíciles. La falta de una estrategia clara y la pérdida de aproximadamente el 70% de sus bancas han dejado a la UCR en una posición debilitada.

Pérdida de Representación en Diputados Javier Milei ha generado un impacto significativo en la bancada radical, liderada por Rodrigo de Loredo. A lo largo de dos años, la representación se ha fragmentado drásticamente, pasando de 33 a solo 14 legisladores. Este ciclo electoral se les presentaba a 11 miembros, de los cuales únicamente lograron retener 3 asientos. El Futuro Incierto de la Bancada En la actualidad, solo 6 legisladores de la bancada oficial están asegurados en Diputados, todos aliados a Alfredo Cornejo. Aunque participaron en la boleta de La Libertad Avanza, se comprometieron a permanecer dentro del bloque radical.

Los «Radicales Peluca» e Integraciones al Bloque Oficialista Por otro lado, varios exmiembros de la UCR han decidido dar un giro hacia La Libertad Avanza, lo que resalta una creciente disidencia dentro del partido y plantea preguntas sobre su futuro político.

El Acontecimiento Clave del 12 de Diciembre La elección del nuevo presidente del Comité Nacional será crucial para el futuro de la UCR, y la salida de Lousteau representa un cambio significativo. A pesar de obtener una banca, se unirá al bloque de Provincias Unidas, donde el vínculo con el kirchnerismo ha sido tenso. Governadores y Estrategia Electoral El rol de los gobernadores es vital en este escenario. Gustavo Valdés, quien logró un triunfo electoral sin aliarse con el Gobierno, se perfila como un potencial candidato para la presidencia de la UCR. Sin embargo, la falta de colaboración con La Libertad Avanza podría complicar sus futuros acuerdos.