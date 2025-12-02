PPP 2025: Córdoba da la bienvenida a más de 6,000 nuevos empleos

El Programa Primer Paso (PPP) 2025 ha iniciado en Córdoba, ofreciendo un impulso significativo a la empleabilidad de más de 6.000 jóvenes durante diciembre. Con inscripciones abiertas, esta iniciativa promete ser un puente hacia el mundo laboral para muchos.

La edición 2025 del Programa Primer Paso (PPP) ha comenzado su andadura en Córdoba, brindando a 6.137 jóvenes la oportunidad de acceder a su primera experiencia laboral. De ellos, 5.000 se están incorporando a prácticas y capacitaciones en empresas privadas, mientras que 1.137 han sido contratados directamente. El Gobierno provincial asegura que las inscripciones seguirán abiertas hasta completar el cupo disponible.

Un Programa Impulsado por el Gobernador Llaryora

El gobernador Martín Llaryora ha relanzado el PPP con el objetivo de crear más oportunidades de empleo para jóvenes de entre 16 y 25 años que aún no cuentan con experiencia laboral. Se priorizarán a aquellos provenientes del noroeste de la provincia, así como de los departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca, dentro del marco del Programa de Igualdad Territorial. Esta iniciativa busca fortalecer el desarrollo profesional y personal a través de formación y práctica en entornos laborales reales.

Modalidades de Incorporación al Programa

El PPP ofrece dos modalidades para la incorporación de los jóvenes:

Práctica Laboral

La primera modalidad es Práctica Laboral, donde los participantes reciben entrenamientos de 20 horas semanales durante seis meses. Además, contarían con una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil, financiado en conjunto entre la provincia y la empresa. También se les proporcionará acceso al Boleto Obrero Social y cobertura de ART. Para inscribirse, los aspirantes deben asociarse con una empresa interesada y completar el correspondiente formulario.

Relación de Dependencia

La segunda opción es bajo la modalidad de Relación de Dependencia, donde los jóvenes pueden comenzar a trabajar de inmediato, siempre que haya cupos disponibles. Bajo esta modalidad, recibirán un salario conforme a lo establecido en el convenio colectivo del sector, mientras que la empresa contará con un aporte estatal equivalente a un salario mínimo. La inscripción para esta modalidad debe ser gestionada a través del representante legal de la empresa que desea incorporar personal.

Ampliación del Programa Empleo +26

Además, está abierta la convocatoria para Empleo +26, un programa diseñado para personas mayores de 26 años sin empleo formal, con un enfoque especial en quienes tienen más de 45 años y residen en áreas pertenecientes al PIT. Las empresas interesadas pueden registrar candidatos y sumarse a esta iniciativa en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Empleo.