Precios de carpas y sombrillas en las playas de Villa Gesell, Mar del Plata y Necochea para las vacaciones 2026

Prepárate para el Verano 2026: Todo Lo Que Necesitas Saber Sobre Alquiler de Carpas y Sombrillas en la Costa Atlántica

Diciembre ya llegó y muchos están ajustando los últimos detalles de sus vacaciones en la Costa Atlántica para el verano 2026. Desde el equipamiento que llevarás hasta los servicios que ofrecen los balnearios, aquí encontrarás la guía completa para disfrutar del mar.

¿Qué Llevar a la Playa? Opciones para Todos los Gustos

Si decides pasar tus días en las playas de la Costa Atlántica, tienes varias alternativas. Puedes optar por llevar tu propio equipo: carpa, sombrilla, sillitas plegables y lonitas. Sin embargo, muchos prefieren aprovechar los servicios que ofrecen los balnearios, que van desde lo básico hasta opciones más completas que garantizan comodidad y entretenimiento.

Servicios Disponibles en los Balnearios

Los balnearios ofrecen una variedad de servicios que pueden incluir desde carpas y mesas, baño y vestuarios, hasta actividades programadas para todas las edades. Algunos incluso cuentan con piscina, ideal para esos días ventosos, y opciones de estacionamiento cubierto.

Costos de Alquiler de Carpas y Sombrillas en el Verano 2026

Es importante mencionar que los balnearios suelen ofrecer precios de preventa que varían a medida que se acerca la fecha. Hacer una reserva anticipada puede ser una buena idea para asegurar tarifas más bajas y, en muchos casos, completar el pago al llegar.

Algunos Precios Relevantes

A continuación, se presentan algunos precios de alquiler de carpas y sombrillas, recabados el último fin de semana de noviembre, que varían según el balneario y los servicios incluidos:

Entre Médanos Club de Mar

Tarifa semanal de la Carpa Las Dunas: $683,000, incluyendo servicios de playa, estacionamiento, Wi-Fi y más. Las pérgolas se ofrecen a $618,000 por semana.

Balneario Ciento25

Aquí puedes alquilar carpas con capacidad para 6 personas por $300,000 la semana o $55,000 por día en enero. En febrero, los precios son de $210,000 la semana y $50,000 el día.

Hipocampo Playa en Pinamar

Este balneario tradicional ofrece carpas por $450,000 la semana y $700,000 por un período de quince días.

Saint Michel en La Perla

Para disfrutar de un verano sin ir muy lejos del centro, este balneario ofrece carpas por $735,000 la semana en enero, incluyendo diversos servicios como piscina y actividades recreativas.

Horizonte Club de Playa

Con una vista espectacular del mar, este balneario ofrece precios diarios de $150,000 y una tarifa semanal de $850,000, que incluye estacionamiento y acceso a sus instalaciones.

Poseidón en Necochea

Ubicado en el centro, este balneario ofrece carpas por $70,000 por día y $390,000 la semana, además de múltiples servicios para los visitantes.

Con estas opciones en mente, ¡prepárate para disfrutar del verano en la Costa Atlántica! Asegúrate de reservar con anticipación para obtener las mejores tarifas y disfrutar de unas vacaciones inolvidables.