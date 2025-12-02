Premios Empresario del Año 2025: Conoce a los Ganadores de la Gala

Más de 500 líderes del mundo empresarial se dieron cita en la gala “El Empresario del Año y los Mejores del 2025”, donde se celebró la innovación y el compromiso del sector productivo cordobés.

Un Encuentro de Reconocimiento y Networking

La prestigiosa gala, organizada por Punto a Punto, tuvo lugar en el Hotel Quinto Centenario. Empresarios, ejecutivos, funcionarias y miembros del Poder Judicial se unieron para celebrar los logros del último año y fomentar conexiones valiosas.

Premiados de la Noche

Durante la velada, se anunciaron los galardonados que reflejan la diversidad y el dinamismo del tejido productivo en Córdoba. A continuación, los principales premiados de esta edición:

Ganadores del 2025

Más Galardonados

El Valor de la Competencia

La noche también homenajeó a los finalistas en cada categoría, evidenciando el alto nivel competitivo del ecosistema productivo en Córdoba. Nombres destacados como Luis Macario y Jaime Garbarsky fueron nominados en la categoría Empresario del Año, junto a Silmag y Nuevocentro como aspirantes a Empresa del Año.

Patrocinadores y Colaboradores

Este evento fue posible gracias al apoyo de destacadas empresas como Evoltis, Baic Center Córdoba, y Oulton, consolidándose así como un verdadero punto de encuentro para el empresariado de la región. Este reconocimiento reitera la capacidad del sector privado para innovar y contribuir al desarrollo económico provincial.