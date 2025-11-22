¡Prepárate para la Noche de las Librerías!

A partir de las 18 horas de hoy y hasta la 1 de la mañana, Buenos Aires se prepara para una noche mágica dedicada a la literatura. La 15ª edición de La Noche de las Librerías promete un festín cultural que no querrás perderte.

Esta iniciativa invita a los amantes de los libros a sumergirse en un encuentro único con la lectura. Librerías de la ciudad abrirán sus puertas, ofreciendo no solo sus mejores títulos, sino también actividades que van desde lecturas y firmas de autores hasta presentaciones interactivas.

Un Vínculo Especial entre Lectores y Autores

La ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, destacó el valor de este evento: «La Noche de las Librerías revitaliza la identidad porteña, transformando las calles en un espacio de celebración literaria». Este año, se incorporan nuevos barrios para hacer la propuesta más inclusiva y accesible.

Actividades Diversificadas para Todos

La jornada contará con circuitos que ofrecen actividades para todas las edades. Habrá presentaciones, talleres creativos, ilustraciones en vivo y un espacio dedicado a la literatura infantil. Las librerías también ofrecerán descuentos especiales y nuevas formas de pago, haciendo que la experiencia sea más atractiva.

Escenarios Temáticos en Av. Corrientes

En la emblemática Av. Corrientes, se instalarán seis escenarios que albergarán charlas, debates y música. Los espectadores podrán disfrutar de contenidos exclusivos sobre periodismo, novelas románticas, poesía y más, mientras que librerías destacarán sus novedades en mesas al aire libre.

Más Barrios, Más Cultura

Este año, la celebración se extiende a barrios como Palermo, Villa Crespo, y San Telmo, permitiendo que más vecinos participen en este festín cultural nocturno. Las intersecciones de Av. Corrientes se mantendrán abiertas para asegurar un tránsito fluido, mientras que el centro se convertirá en un espacio donde la literatura y la comunidad se encuentran.

Los Bares Notables Se Suman a la Fiesta

Los bares notables de la ciudad también formarán parte de esta celebración, ofreciendo shows musicales y presentaciones especiales. Por ejemplo, en el Almacén y Bar Lavalle se lanzará el libro «Qué mujeres!», que destaca a mujeres valientes olvidadas en la historia argentina.

¡Música en Vivo y Nuevos Ritmos!

La Noche de las Librerías no solo se limita a la literatura; también habrá música balcánica y klezmer en diversos puntos de encuentro, con presentaciones programadas en bares icónicos de la zona.

Este evento, que destaca la importancia de la lectura y la cultura en la vida cotidiana de los porteños, reafirma a Buenos Aires como una auténtica ciudad de libros. ¡Ven y sé parte de esta experiencia única!