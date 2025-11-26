Preparativos para el Sorteo del Mundial 2026: Conoce los Bombos

La FIFA ha dado a conocer la distribución de los bombos para el tan esperado sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Este nuevo formato promete sorpresas y grandes desafíos para todas las selecciones.

Argentina en el Bombo 1: Rivales de peso en la ruta hacia el título

La selección argentina, actual campeona del mundo, se posiciona en el Bombo 1 junto a los tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Además, comparte esta categoría con potencias futbolísticas como Francia, España, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Esto significa que los enfrentamientos más difíciles se reservan para las etapas eliminatorias, permitiendo a la Argentina evitar compromisos complicados desde el inicio del torneo.

Desafíos en el Bombo 2: Rivales temibles

El Bombo 2 alberga selecciones sólidas que podrían presentar grandes dificultades para cualquier cabeza de serie. Equipos como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia están listos para dar batalla. Este grupo destaca por su experiencia y rendimiento en competiciones recientes, convirtiéndose en un potencial obstáculo para la Argentina.

Un paso adelante en el Bombo 3

En el Bombo 3, se encuentran naciones con una rica historia mundialista y otros en ascenso. Entre ellos están Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Este grupo abre la puerta a nuevas oportunidades, ya que el formato ampliado del torneo podría permitir sorpresas inesperadas.

El enigma del Bombo 4: Las selecciones emergentes

Finalmente, el Bombo 4 incluye a selecciones que aún están luchando por un lugar en el torneo, como Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. A este grupo se sumarán los ganadores de las Eliminatorias europeas A, B, C y D, además de otras selecciones que se clasificarán a través de los torneos eliminatorios de la FIFA. Este bombo es el más incierto, con muchas plazas aún en la balanza.

La cita está marcada: Sorteo el 5 de diciembre

El sorteo de la fase de grupos del Mundial se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington, donde se definirán los caminos que deberán seguir las selecciones en su búsqueda por la gloria mundial.