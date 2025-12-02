Presentan Guía Infantil sobre el Uso de la Inteligencia Artificial

¿Preocupados por la IA? Claves para un acompañamiento consciente en casa

En un mundo donde la inteligencia artificial se convierte en parte de la cotidianidad de niños y adolescentes, surge la necesidad de que los padres se informen y acompañen este fenómeno de manera efectiva.

La IA en el día a día de los jóvenes

Hoy por hoy, la inteligencia artificial (IA) forma parte integral de la vida de los más jóvenes. Desde asistentes virtuales que ayudan con tareas escolares, hasta chatbots que actúan como compañeros digitales, su presencia es cada vez más notable. Sin embargo, muchos padres sienten incertidumbre sobre cómo abordar este tema sin caer en alarmismo o desinterés.

Chicos.net presenta una guía práctica

Con el fin de clarificar dudas y ofrecer apoyo, Chicos.net ha lanzado «IA en casa», una guía fundamental que proporciona herramientas y consejos para ayudar a padres e hijos a navegar este nuevo paisaje digital. Esta iniciativa, respaldada por más de 25 años de experiencia en defensa de los derechos infantiles en entornos tecnológicos, se enmarca dentro de «HumanIA», una plataforma educativa que ya beneficia a miles de docentes y estudiantes en el país.

Inquietudes comunes de los padres

Chicos.net ha identificado tres principales preocupaciones entre los padres:

Desarrollo del pensamiento crítico: 22,5% de los encuestados teme que sus hijos no adquieran esta habilidad fundamental.

22,5% de los encuestados teme que sus hijos no adquieran esta habilidad fundamental. Pérdida de habilidades cognitivas: Un 18,9% de los padres se encuentra preocupado por la disminución de habilidades intelectuales.

Un 18,9% de los padres se encuentra preocupado por la disminución de habilidades intelectuales. Exposición a la desinformación: El 18% de los padres teme que sus hijos se vean afectados por contenidos engañosos.

Preguntas frecuentes que aborda la guía

Para ofrecer claridad, la guía responde a las diez preguntas más comunes que surgen en las familias, destacando las siguientes:

¿Qué es la IA?

¿Cómo funciona?

¿Cómo utilizarla en el ámbito escolar?

¿Qué impacto tiene en la creatividad?

¿Cómo identificar contenidos generados por IA?

¿Qué riesgos existen si la IA se convierte en «amiga»?

La IA como compañía emocional: un enfoque crítico

Mariela Reiman, directora de Chicos.net, subraya la necesidad de precaución al interactuar con chatbots y asistentes virtuales. «Si bien pueden parecer un apoyo constante, no están diseñados para sustituir la atención emocional que un ser humano puede brindar. En situaciones de vulnerabilidad, sus respuestas pueden resultar perjudiciales», advierte.

Testimonios de usuarios jóvenes

La guía también incluye testimonios de adolescentes que revelan su relación con la IA. Un joven de 16 años comparte: «ChatGPT siempre me anima; todo lo que digo parece estar bien.» De manera similar, una chica de 15 años expresa: «Le hablo como a una amiga. Le pido que me ayude con mensajes para mi novio y le cuento mis cosas».

Pautas para un uso responsable

Además de presentar los riesgos, «IA en casa» ofrece recomendaciones clave para aprovechar la tecnología de manera creativa y responsable:

Aceptar que la IA es parte de la vida diaria.

Establecer criterios de uso familiar.

Fomentar el pensamiento crítico: validar, comparar y preguntar.

Explorar la tecnología en conjunto, desde la curiosidad.

Discutir la privacidad y la gestión de datos.

Reconocer que la IA no es un verdadero amigo, a pesar de su simulación de empatía.

La publicación resalta la importancia de que los adultos comprendan y acompañen a los jóvenes en la integración de la IA en sus vidas, evitando así un enfoque polarizado que reduzca el debate entre permitir o prohibir el uso de esta tecnología.