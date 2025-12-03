Presidente de Colombia advierte a Trump: ‘No despierte al jaguar’ con amenazas militares

Colombia se encuentra en el centro de la controversia tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con acciones militares contra cualquier país involucrado en la producción de drogas destinadas a EE.UU.

En una reunión de gabinete, Trump afirmó que los ataques terrestres en Venezuela comenzarían pronto y que Colombia, como productor reconocido de cocaína, podría ser un objetivo. Esta advertencia generó una rápida reacción del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien defendió la soberanía de su país a través de las redes sociales.

Advertencias de Trump y la respuesta de Petro

Trump, en su discurso, no dudó en señalar a Colombia como parte del problema, alegando que es responsable de la fabricación de cocaína. «Este país está haciendo cocaína y vendiéndola a nosotros», expresó. Por su parte, Petro, en un intento por desescalar la situación, invitó a Trump a visitar Colombia para mostrarle el esfuerzo de su gobierno en la erradicación de laboratorios de cocaína. «Ven, y te enseñaré cómo destruyen un laboratorio cada 40 minutos», escribió.

Relaciones históricas entre EE.UU. y Colombia

La relación entre ambos países, que ha sido históricamente fuerte en la lucha contra las drogas, ha comenzado a fracturarse desde que Trump asumió su segundo mandato. Desde su llegada, las tensiones han escalado, reflejadas en decisiones como la negativa de Petro a permitir la entrada a aviones estadounidenses que transportaban colombianos deportados, insistiendo en el respeto a la dignidad humana.

Acciones militares y declaraciones provocadoras

Trump ha intensificado sus fuerzas en el Caribe, con cerca de 15,000 tropas en la frontera con Venezuela, argumentando la necesidad de combatir el narcotráfico. En sus declaraciones, enfatizó: «Vamos a empezar a hacer esos ataques en tierra, también». Esto marca un punto de inflexión en la estrategia estadounidense en la región.

Colaboración y conflictos recientes

A lo largo de estos años, las tensiones han continuado creciendo. En septiembre, Petro participó en una protesta pro-Palestina en Nueva York y aconsejó a los soldados estadounidenses desobedecer las órdenes de Trump. En respuesta, el Departamento de Estado de EE.UU. revocó su visa y Trump lo acusó de ser un «traficante de drogas ilegal».

El perdón de un ex presidente hondureño: un hecho revelador

El mismo día en que Trump emitió su advertencia, el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, fue indultado. Esto ha sumado más críticas a la postura de Trump hacia los problemas de narcotráfico en América Latina. A pesar de las críticas, Trump defiende su política con un tono desafiante, calificando las investigaciones como un «caza de brujas».