Presidente de La Libertad Avanza Chaco respalda evento antivacunas, pero aclara: no se cuestiona la vacunación

La reciente jornada en el Congreso sobre las vacunas contra el Covid-19 ha desatado un debate crucial sobre la transparencia en procesos de aprobación y control sanitario.

El presidente de La Libertad Avanza en Chaco, Alfredo «Capi» Rodríguez, brindó su apoyo a la jornada titulada “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?”, organizada por la diputada del PRO, Marilú Quiroz. Este evento ha suscitado críticas en el ámbito sanitario y político, pero Rodríguez asegura que la discusión no debe ser vista como un ataque a las vacunas, sino como un llamado a la claridad en los procesos que las rigen.

Un Llamado a la Transparencia

Rodríguez sostiene que “la sociedad argentina merece una discusión honesta, sin tabúes ni fanatismos, sobre el papel de la industria farmacéutica y los controles estatales”. Para él, es esencial diferenciar entre estar a favor o en contra de las vacunas; se trata de cuestionar “qué contienen, cómo se desarrollan y cuáles son los controles reales que se aplican”.

El dirigente enfatiza que “la época en que se esperaba que la ciudadanía aceptara de manera automática cualquier decisión sanitaria ha pasado. No se rechaza la ciencia; se exige mejor ciencia, con auditorías serias y total transparencia”.

Ejemplos Globales que Marcan el Camino

Durante su intervención, Rodríguez también mencionó situaciones globales que evidencian la necesidad de evaluación en los mecanismos de control. “¿O nos olvidamos del fentanilo? Muchos compuestos, inicialmente considerados como soluciones médicas, causaron estragos en diversas regiones del mundo”, argumentó, subrayando la importancia de discutir el papel de las farmacéuticas en decisiones de salud.

“Lo que rechazamos es la posibilidad de que los ciudadanos sean tratados como conejillos de indias de intereses económicos globales. La salud pública no debe estar supeditada a corporaciones que operen sin controles democráticos”

, añadió Rodríguez.

Referencias Internacionales que Sustentan la Discupla

Rodríguez se apoyó en decisiones de instituciones europeas para respaldar su postura. Recordó que “el Tribunal General de la Unión Europea falló el 14 de mayo de 2025 que la Comisión Europea violó normas de acceso a la información al no entregar mensajes entre Ursula Von Der Leyen y el CEO de Pfizer”.

Además, destacó advertencias del Tribunal de Cuentas Europeo, que en su Informe Especial 19/2022 reveló que “el proceso de adquisición conjunta de vacunas careció de una evaluación suficiente”. Estas irregularidades, según Rodríguez, reflejan una falta de control en las negociaciones.

Un Contexto Nacional en Debate

Las declaraciones de Rodríguez emergen en un momento crítico, coincidiendo con un comunicado de los ministerios de Salud del país. El documento, firmado por la mayoría de las provincias, reafirmó la importancia del Calendario Nacional de Vacunación y la evidencia científica que lo respalda, advirtiendo sobre los peligros de la desinformación en salud.

El mensaje oficial recalca que “las vacunas son herramientas fundamentales de la salud”, destacando que cuentan con décadas de uso seguro y procesos rigurosos de control.

Finalmente, Rodríguez ha defendido la jornada en el Congreso como una oportunidad necesaria para cuestionar cómo funcionan nuestros sistemas de salud. “No se trata de negar avances científicos, sino de asegurarnos de que esos avances beneficien a la gente, no a intereses ocultos”, concluyó.