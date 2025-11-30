Presidente lanza irónico ‘3 a 0’ a Chiqui Tapia en medio de la disputa con la AFA

La reciente disputa entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel ha dejado su huella en el Gobierno, evidenciando tensiones internas y su impacto en la política argentina.

Tensión en el Gobierno: Bullrich y Villarruel en el Centro de la Controversia

El jueves, en las altas esferas de la Casa Rosada, se suscitaba un debate crítico sobre la posible asistencia de Karina Milei a la jura de senadores en el Congreso. La secretaria General de la Presidencia, sin palcos asignados, se encontraba en una posición complicada debido a las exigencias de Villarruel para su ingreso. “Que me llame ella o que pidan autorización. Esta es mi casa”, dejó claro Bullrich, marcando el territorio.

Un Conflicto que Va Más Allá del Protocolo

Karina Milei, determinante en la coyuntura, se cruzó con la vice en un entorno que revela el complejo entramado del poder en el ámbito libertario. Cuando se le sugirió renunciar a su asistencia, Milei no aceptó la derrota. “Si es mucho problema, me bajo y listo”, expresó, buscando mantener su posición frente a un adversario que no cede fácilmente.

AFA-Gate: Una Sombra que Se Cernía sobre el Gobierno

Paralelamente, la crisis desatada por el AFA-Gate se sumaba a la tensión palpable. Esta situación ha exacerbado los conflictos internos, socavando la estabilidad del actual liderazgo. La lucha por la primacía dentro del Gobierno se ve reflejada en decisiones que van más allá de lo meramente administrativo, afectando incluso la imagen pública del Presidente.

Una Lucha de Poder en Todos los Frentes

La contienda entre Bullrich y Villarruel no se limita a un simple desacuerdo; es un reflejo de una batalla ideológica y estratégica que define el rumbo del Gobierno. Cada enfrentamiento entre ambas funcionarias subraya las fracturas en el partido y la búsqueda constante de poder dentro de sus filas, un signo de los tiempos en la política argentina actual.