Presupuestos Municipales en la Era Milei: ¿Cuánto se Puede Ajustar sin Perder Recursos?

Las proyecciones económicas para 2026 en Córdoba ya están en juego, y los intendentes enfrentan el desafío de equilibrar las demandas políticas con una gestión fiscal sostenible.

En el actual contexto cordobés, los intendentes presentan sus Presupuestos 2026 en medio de un clima marcado por el cambio político, mientras intentan navegar por un entorno tributario más flexible impuesto por la Provincia.

El Nuevo Clima Económico: Menos Impuestos, Más Desafíos

Las palabras “reducción”, “modernización” y “premios por cumplimiento” son ahora la norma en los discursos municipales. Sin embargo, tras esas promesas se oculta una realidad compleja: la presión por no desfinanciarse y la necesidad ineludible de adaptarse al nuevo panorama económico. “Votan como libertarios y exigen manejarse como kirchneristas”, comenta Gustavo Benedetti, intendente de Arroyito, haciendo eco de las expectativas de los ciudadanos tras la victoria de Milei.

Restricciones Fiscales: Un Análisis de Patricio Canalis

Patricio Canalis, economista de Idesa, señala que las provincias, incluido Córdoba, tienen poco margen para implementar reformas profundas. “La dependencia de los ingresos hace que cualquier recorte en impuestos ponga en riesgo gastos esenciales en salud, seguridad y educación”, advierte. Este mensaje resuena en los despachos municipales más de lo que se podría pensar.

Reducción de Impuestos: ¿Una Estrategia Efectiva?

Canalis también menciona la curva de Laffer, sugiriendo que una disminución en impuestos podría aumentar la recaudación a largo plazo, siempre que se acompañe con medidas de austeridad. Sin embargo, ese equilibrio es difícil de alcanzar y puede generar tensiones.

Algunas Decisiones Clave en los Municipios

En Villa María, Eduardo Accastello ha optado por una disminución agresiva de la tasa de Inscripción Comercial y un recorte significativo en impuestos a diversas actividades. Esta estrategia busca revitalizar el ámbito emprendedor, aunque conlleva riesgos financieros.

Medidas Específicas en Otras Localidades

En Jesús María, el intendente Federico Zárate ha implementado reformas administrativas más precisas, ofreciendo premios del 25% a los contribuyentes puntuales, así como reducciones seleccionadas de impuestos. Su enfoque se centra en apoyar a quienes invierten en la ciudad, pero también exige un control riguroso del gasto.

Sinalización Política y Fiscal

Pablo Cornet de Villa Allende ha reducido simbólicamente la tasa de comercio, afectando al 92% de los comerciantes, una acción calculada para demostrar apoyo al enfoque provincial sin comprometer demasiado el presupuesto local.

La Precaución Como Estrategia

Por su parte, en Río Tercero, Marcos Ferrer optó por mantener la estabilidad fiscal, eliminando una tasa ambiental y no recortando las tasas comerciales, mientras impulsa un recorte del 30% en gastos municipales.

¿Qué Viene para el Futuro?

Las proyecciones de la Provincia indican recortes del 6% en Rentas, creando presión adicional sobre los municipios para encontrar un equilibrio entre alivio fiscal y solvencia. Los presupuestos de 2026 reflejan una inquietante verdad: la política exige alivio, pero la gestión demanda estabilidad.

El futuro de los empleados municipales también será un tema candente, con planes de modernización que incluyen la sustitución de personal por inteligencia artificial en algunas áreas. La gestión del gasto se convierte en un desafío significativo que los intendentes deben enfrentar de manera proactiva.