Primera denuncia por muerte tras bombardeo de EE.UU. en el Caribe

La familia de Alejandro Carranza, un pescador colombiano, ha llevado su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia busca justicia tras su trágica muerte en un ataque militar estadounidense en el Caribe.

En un hecho sin precedentes, la esposa e hijos de Alejandro Carranza reclaman justicia luego de que él perdiera la vida durante un operativo estadounidense. Esta presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos marca un hito en la lucha por la transparencia en las operaciones militares de EE.UU.

La denuncia fue hecha por el abogado especialista en derechos humanos Dan Kovalik, quien representa a la familia Carranza. La documentación, presentada recientemente, sostiene que el pescador falleció el 15 de septiembre por el «impacto directo» de un ataque y demanda una exhaustiva investigación, reparaciones y una revisión de las prácticas militares implicadas, según reporta CNN.

Dan Kovalik, abogado de la familia Carranza, pide justicia tras la muerte del pescador en un ataque militar. X Dan Kovalik

El documento acusatorio detalla que EE.UU. perpetró una «ejecución extrajudicial» en contravención a las leyes internacionales, señalando al secretario de Defensa, Pete Hegseth, como responsable de ordenar ataques contra embarcaciones pequeñas en la región. Estas decisiones, afirma el escrito, contaron con la aprobación del entonces presidente Donald Trump.

Una serie de ataques en el Caribe

Esta acusación se inscribe en una serie de operaciones militares que Estados Unidos ha estado llevando a cabo desde comienzos de septiembre, orientadas a combatir el tráfico de drogas en el Caribe. Hasta la fecha, se registran al menos 22 acciones militares que han dejado aproximadamente 83 muertos en diversas intervenciones en el Caribe y el Pacífico.

Desde la Casa Blanca, las autoridades defienden estas acciones como un cumplimiento del Derecho de los Conflictos Armados, argumentando que los ocupantes de las embarcaciones son parte de redes criminales que amenazan la seguridad nacional de EE.UU. Dichas operaciones buscan desarticular el transporte de drogas hacia su territorio.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó que la muerte de Carranza no estaba justificada. Fernando Vergara – AP

La postura del presidente colombiano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Carranza no estaba vinculado al narcotráfico. Según su versión, el pescador navegaba en su embarcación cuando sufrió un desperfecto y solicitó ayuda. Aunque Petro reconoció que Carranza pudo haber aceptado dinero por transportar mercancías debido a su situación económica, enfatizó que eso no justifica la mortalidad en condiciones tan trágicas. Esta situación ha llevado al mandatario a solicitar la creación de una comisión especial para investigar los delitos cometidos en el Caribe.

En el marco del sistema interamericano, si la CIDH admite la denuncia, podrá instar al estado involucrado a implementar medidas para prevenir la repetición de hechos similares, promover investigaciones y dar reparaciones a las víctimas.

Kovalik resaltó que esta es la primera denuncia formal en relación con los ataques estadounidenses, y se espera que surjan más entre las familias afectadas.