Primera jornada frutihortícola ‘ADER en la mesa’ en Rawson

El 3 de diciembre, el Centro Cultural “José Hernández” será el escenario de una jornada única que promete potenciar la producción frutihortícola de la región. ¡Entérate de todo lo que ofrecerá!

La Agencia de Desarrollo Económico de Rawson (ADER) convoca a la comunidad a participar de la 1° Jornada en Producción Frutihortícola, bajo el lema ‘ADER EN LA MESA’. Este evento, que iniciará a las 11 hs., está diseñado para dotar a productores, emprendedores y vecinos con recursos prácticos y técnicas fundamentales para optimizar sus actividades en el sector.

Aprendizaje Práctico y Sostenible para Todos

La jornada se focalizará en diversos temas esenciales, abarcando desde estrategias de siembra hasta la elección de especies ideales para la temporada estival. Los asistentes aprenderán sobre técnicas de riego, preparación del terreno, manejo de suelo, producción bajo cubierta y elaboración de compost, entre otros. Este enfoque práctico tiene como fin mejorar la eficiencia de las labores agrícolas de manera responsable.

Intercambio de Experiencias y Creación de Valor

El evento fomentará un ambiente colaborativo donde los participantes podrán compartir experiencias, enriqueciendo así el aprendizaje colectivo. «Nuestro objetivo es acompañar a quienes producen, generando oportunidades concretas que fortalezcan la economía local», señaló Fernando Vosecky, gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de Rawson.

Un Espacio para el Crecimiento del Sector Frutihortícola

La iniciativa invita a los vecinos de Rawson a involucrarse activamente en el desarrollo del sector, ampliando sus conocimientos y contribuyendo a un área estratégica para la región. La convocatoria está abierta para quienes deseen implementar prácticas más eficientes y sostenibles en su producción.