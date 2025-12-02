Producción de trigo alcanza récord y podría generar US$ 3.700 millones en exportaciones

La Cosecha de Trigo en Argentina: Nuevos Récords que Impactan la Economía

Argentina se prepara para alcanzar una producción histórica de trigo en la campaña 2025/26, marcando un hito con 25,5 millones de toneladas, según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Esta cifra representa un considerable aumento respecto al récord previo de 22,4 millones establecido en 2021/22.

Rendimientos Excepcionales en el Campo

El 33,9% de las áreas cosechadas está reportando rendimientos promedio de 35,9 quintales por hectárea, superando las expectativas iniciales de la campaña. Este crecimiento en la producción no solo beneficiará a los agricultores, sino que también tendrá un impacto significativo en la economía nacional.

Incremento en Exportaciones y Recaudación Fiscal

La fluctuación en las estimaciones muestra un incremento proyectado de las exportaciones, que pasarían de 2.994 millones de dólares a 3.572 millones de dólares. Además, la recaudación fiscal también experimentará un aumento, estimándose en 948 millones de dólares, un salto desde los 802 millones de dólares proyectados anteriormente.

El aporte del trigo al Producto Bruto Interno (PBI) nacional elevándose del 0,4% al 0,5% resalta la importancia de este cultivo en la economía regional y nacional.

Producción en la Zona Núcleo

Desde la Bolsa de Comercio Rosario, se destaca que la trilla en la zona núcleo ha superado todas las expectativas. Los rendimientos han alcanzado promedios de 60 quintales por hectárea, rompiendo récords históricos.

En localidades como Armstrong, se han registrado lotes con rendimientos que sobrepasan los 110 quintales por hectárea, lo que da cuenta de la excepcionalidad de esta campaña.

Exportaciones en Números

En noviembre, se estima que se embarcarán 1,2 millones de toneladas de trigo, un volumen que dobla lo registrado en el mismo período del año anterior. Sin embargo, se ha observado una disminución en el contenido proteico del cereal, lo que podría afectar las tarifas ofrecidas por compradores internacionales.

Impacto en el Precio del Cereal

Este cambio en el contenido proteico está influyendo negativamente en los precios que los productores pueden obtener, poniendo un límite a los márgenes de beneficio. A pesar de la abundancia de producción, las cotizaciones no resultan del todo atractivas para los cultivadores, creando un panorama complejo en el mercado.