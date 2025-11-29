Prohíben entrada de cerdos españoles a México por riesgo de peste porcina africana

México Implementa Medidas Rigurosas ante Brote de Peste Porcina en España

La reciente detección de jabalíes infectados en Cataluña ha llevado al país a tomar decisiones drásticas para proteger su producción ganadera.

Alerta Sanitaria en México

El pasado 28 de noviembre de 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) notificó la suspensión inmediata de la importación de cerdos y productos porcinos provenientes de España. Esta acción se enmarca dentro de una estrategia de prevención ante el brote de peste porcina africana detectado en fauna silvestre en el municipio de Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

Origen del Protocolo Preventivo

La alerta se activó tras la comunicación de los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat de Cataluña, que confirmaron la presencia del virus en animales salvajes. Este es un evento significativo, ya que se trata del primer caso registrado en territorio español desde 1994, lo que ha generado preocupación a nivel internacional.

Impacto en la Producción Nacional

La suspensión de importaciones busca salvaguardar la producción porcina nacional, un sector clave para la economía mexicana. Las autoridades enfatizan la importancia de actuar rápidamente ante cualquier riesgo que pueda afectar la sanidad agroalimentaria del país.

Información en desarrollo…