Pronóstico: ¿Cómo afectarán la temperatura y la lluvia en los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha presentado su pronóstico para la Costa Atlántica, prometiendo un verano sin sorpresas. Con temperaturas moderadas y lluvias dentro del promedio, los veraneantes podrán disfrutar de sus vacaciones con tranquilidad.

Predicciones de Temperatura para la Costa Atlántica

El SMN ha publicado su pronóstico trimestral abarcando diciembre a febrero. Para la zona costera de la provincia de Buenos Aires, se estima que hay entre un 40 y un 45 por ciento de probabilidad de que las temperaturas superen el promedio histórico, aunque este incremento se considera leve y no debería afectar demasiado a quienes buscan refrescarse en la playa.

Anomalías de Temperatura

A tu tranquilidad, esta categoría de anomalía térmica corresponde a la más baja, lo que significa que el aumento no será drástico. Existen categorías superiores que llegan hasta un 55 por ciento de probabilidad de que las temperaturas se encuentren mucho más altas de lo usual.

Condiciones de Lluvia: Normalidad en el Horizonte

En cuanto a las precipitaciones, el panorama es igualmente positivo. Se prevé que los días de lluvia en enero y febrero se ajusten al promedio histórico, lo que representa aproximadamente 100 milímetros al mes. Esta es una buena noticia para quienes buscan un equilibrio durante sus días de descanso.

Variaciones Regionales en la Temperatura

Es interesante notar que en el oeste de la provincia de Buenos Aires, así como en provincias como Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y el norte de Santa Cruz, se espera una ligera elevación en las temperaturas, con hasta un 50 por ciento de probabilidad de que superen los valores normales.

Expectativas para Otras Regiones del País

Para el noroeste argentino y partes de la Mesopotamia, como Corrientes y Misiones, se anticipa que las temperaturas se mantengan dentro de lo normal. Sin embargo, en Cuyo las previsiones son similares a las del centro y este de Buenos Aires, extendiéndose también a Santiago del Estero, partes de Chaco, Formosa y este de Salta.

Precipitaciones por Debajo del Promedio

Fuera de Buenos Aires, hay regiones que experimentarán menos lluvias de lo habitual. Se pronostica que Córdoba, el este de La Pampa, Río Negro, Chubut y el noreste de Santa Cruz puedan tener un 45 por ciento de probabilidades de recibir menos precipitaciones. En la Mesopotamia, esta cifra llega hasta un 50 por ciento.

Conclusiones sobre el Clima de Verano

En el noroeste, el pronóstico de temperaturas normales se combina con un 50 por ciento de probabilidad de precipitaciones superiores al promedio. Por otro lado, Cuyo y la zona occidental de Patagonia también se perfilan con condiciones de normalidad en ambos aspectos climáticos.