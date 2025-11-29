Pronóstico de Vencimiento de Opciones: Claves y Expectativas

Este viernes 28 de noviembre, el mercado cripto se prepara para un evento de gran magnitud que podría alterar la estabilidad de Bitcoin y Ethereum, con un vencimiento de opciones que asciende a casi 15.000 millones de dólares.

El 28 de noviembre de 2025 marcará el cierre de un ciclo crucial en el mundo de las criptomonedas. Este día, un paquete de opciones sobre Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) con un valor cercano a los 15.000 millones de dólares podría provocar fluctuaciones significativas en la liquidez del mercado y generar una mayor volatilidad en los precios.

Las opciones sobre BTC suman entre 13.300 millones y 13.400 millones de dólares, con un «nivel de máximo dolor» establecido en 100.000 dólares.

La relación Put/Call (PCR), que compara las opciones de venta y compra, muestra un valor de 0.54, lo que indica un leve sesgo alcista, ya que hay más opciones de compra («calls») abiertas que de venta («puts»).

El interés abierto refleja una clara expectativa optimista: hay cerca de 94.539 calls frente a 50.943 puts.

Recientemente, algunos inversores han cerrado sus opciones de venta tras el descenso de BTC a la zona de 81.000 y 82.000 dólares, lo cual ha aliviado la presión bajista en el mercado.

También se han implementado estrategias «condor alcistas» con strikes en 100.000, 106.000, 112.000 y 118.000 dólares para diciembre, apostando por un repunte en el cierre del año.

Opciones de Ethereum en el Horizonte

Las opciones sobre ETH, por su parte, alcanzan un total de aproximadamente 1.730 millones de dólares, con un «max pain» situado en 3.400 dólares.

La PCR para ETH se encuentra en torno a 0.48, lo que sugiere también un predominio de opciones de compra, aunque con una distribución más equilibrada en comparación con BTC.

El interés abierto se divide en 387.010 calls y 187.198 puts, lo que contribuye a un sesgo moderadamente alcista.

A diferencia de BTC, los strikes de ETH son más variados, lo que disminuye la probabilidad de que el precio se concentre en un único nivel.

El comportamiento de ETH en este contexto dependerá en gran medida de las fluctuaciones de BTC; es probable que cualquier movimiento brusco en Bitcoin tenga un efecto contagioso sobre Ethereum.

Importancia del Vencimiento de Opciones

El vencimiento de opciones de tal envergadura tiende a provocar picos de volatilidad, al momento de liquidar o renovar muchos contratos y que los creadores de mercado ajusten sus posiciones.

Los niveles de «max pain» (100.000 dólares para BTC y 3.400 dólares para ETH) son considerados por muchos traders como atractivos para el precio, dado que los creadores de mercado pueden buscar mover los precios hacia esos niveles antes del vencimiento.

Además, las estrategias alcistas en BTC sugieren que se realizan apuestas por un repunte hacia diciembre, lo que podría generar un mayor optimismo si las condiciones del mercado son favorables.

Por último, considerando que ETH generalmente sigue las tendencias de BTC, un movimiento significativo en Bitcoin provocado por este vencimiento podría contagiar a Ethereum, amplificando la volatilidad en ambos activos.