Proponen un impuesto a las emisiones de gases de las vacas

La legisladora Lucía Klug impulsa una nueva iniciativa para mitigar las emisiones de metano, generadas en gran parte por la ganadería. ¿Qué repercusiones tendrá esta propuesta en el sector agropecuario?

La Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)

En un contexto donde el 14,5% de los gases de efecto invernadero a nivel global se origina del metano, la legisladora bonaerense Lucía Klug ha presentado un proyecto destinado a establecer un impuesto a la industria ganadera. Este tributo, denominado Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), busca financiar mejoras en la gestión de residuos urbanos.

Impacto de la Ganadería en el Calentamiento Global

La ganadería es responsable del 19% de las emisiones de metano y, combinada con una gestión deficiente de los residuos sólidos, contribuye a un total significativo de emisiones en Buenos Aires. La propuesta de Klug está alineada con el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, promoviendo un fondo fiduciario para compensar estas emisiones mediante prácticas más sostenibles.

Reacciones del Sector Agropecuario

La propuesta ha suscitado una fuerte oposición de organizaciones ganaderas, incluida la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Estos grupos argumentan que el proyecto aumentaría la presión impositiva sobre un sector ya afectado, sugiriendo que en lugar de reducir emisiones, el nuevo impuesto disminuiría la producción, competitividad y empleo.

Cifras Alarmantes

De acuerdo con el Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Argentina, la provincia de Buenos Aires genera alrededor de un cuarto de las emisiones totales del país, con la agricultura, y en particular la ganadería, constituyendo una fuente primordial de metano.

¿Quién es Lucía Klug?

Lucía Klug, actual legisladora más joven de Buenos Aires, ha sido electa por la lista de Unión por la Patria. Militante de Patria Grande, su mandato está a punto de concluir. Con este proyecto, Klug busca ofrecer un enfoque innovador frente a la crisis climática y las presiones ambientales actuales.