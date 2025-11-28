Propuesta de diputada del PRO sobre ‘magnetización’ y el peligro del relato antivacunas en el Congreso

Escándalo en el Congreso: Un encuentro antivacunas genera controversia en Argentina

En un giro impactante, un evento en el Congreso de Argentina ha desatado un fuerte debate sobre las vacunas y su seguridad, entrelazando magia y ciencia en una peculiar presentación.

Cuando la ciencia se encuentra con la polémica La diputada chaqueña Marilú Quiroz encabezó un evento donde se afirmaron conexiones insólitas entre las vacunas y un supuesto “magnetismo humano”. La jornada, que se volvió viral, parecía una mezcla de espectáculo y debate, evocando recuerdos de shows de ilusionismo en un contexto legislativo serio.

Impacto visual y afirmaciones extraordinarias Durante la reunión, se mostró a un hombre con la piel expuesta, quien alegó tener la capacidad de atraer objetos ferromagnéticos tras recibir dos dosis de una vacuna contra el COVID-19. La afirmación generó tanto sorpresa como escepticismo, cuestionando la veracidad de sus efectos.

La voz de la ciencia se hace escuchar Expertos en salud, como la investigadora Daniela Hozbor, no tardaron en criticar el evento, resaltando la “comunicación irresponsable” del mismo. Hozbor, parte del Conicet, recordó que las coberturas de vacunación en el país han ido disminuyendo, y el evento contradice los esfuerzos por promover la salud pública.

El peligro de las afirmaciones infundadas A medida que se reduce la aceptación de las vacunas, emergen enfermedades antes controladas. Hozbor enfatizó que este encuentro, junto a la proliferación de información engañosa, alimenta los miedos infundados sobre la vacunación.

Desmitificando el magnetismo El evento no solo se centró en la magnetización; también revivió mitos sobre la presencia de metales en vacunas. “Las vacunas son seguras y no generan efectos adversos como el autismo o la infertilidad”, afirmó Hozbor, subrayando el impacto positivo que han tenido en la sociedad al salvar millones de vidas a lo largo de los años.