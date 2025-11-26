Protestas en París exigen medidas contra la violencia de género en Francia

Miles de manifestantes se congregaron en el centro de París para exigir justicia y rendir homenaje a las víctimas de la violencia de género, mientras un informe revela la necesidad de cambios urgentes en el sistema judicial francés.

Una multitud se reunió en el corazón de París para expresar su indignación ante el alarmante aumento de la violencia de género en Francia. Activistas, familiares y aliados marcharon para honrar a las cinco mujeres asesinadas la semana pasada por sus parejas o ex parejas.

La Voz de la Protesta

“Nos sentimos abrumados por la realidad”, afirmó Marie-Josée, una activista de 78 años, reflejando la frustración colectiva. Esta manifestación se llevó a cabo justo antes de la entrega de un informe crucial al Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que insta a una reforma radical en el tratamiento de los casos de violencia doméstica por parte del sistema judicial.

Un Informe Revelador

El informe propone la creación de magistrados especializados en casos de violencia intrafamiliar. Según fuentes de medios franceses como Le Parisien, el documento se presenta como una respuesta integral a un problema que ha sido históricamente ignorado. A pesar de los compromisos políticos de años anteriores, muchas voces en la protesta afirmaron que la situación continúa empeorando.

Un Aumento Preocupante

En 2024, 107 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Francia, marcando un incremento del 11% respecto al año anterior. Datos recientes de la MIPROF revelan que más de tres mujeres son víctimas de feminicidio o un intento de feminicidio cada día en el país, cifra que asciende con el tiempo.

Victimas Invisibles

Las organizaciones de activismo advirtieron que estas cifras apenas representan la “escala completa” de la crisis. Se estima que cada siete horas una mujer enfrenta un intento de asesinato, un suicidio inducido o un intento de suicidio a manos de sus parejas actuales o anteriores. Notablemente, las mujeres mayores de 70 años representaron el 26% de las víctimas, un aumento del 9% en solo un año.

La Impactante Historia de Gisèle Pelicot

El caso de Gisèle Pelicot, una mujer de 72 años que fue drogada y violada por su esposo, ha impactado a la sociedad francesa y global, revelando la desprotección de las mujeres mayores. Su trágica historia expone una perspectiva aún más perturbadora: la violencia sexual también afecta a mujeres de edad avanzada, un tema históricamente relegado.

Un Llamado a la Acción

Violette, miembro de la Unión Solidaires, compartió su preocupación sobre la percepción de las víctimas mayores, argumentando que sus testimonios son a menudo minimizados. “Después del impacto del caso Pelicot, la atención mediática se desvaneció rápidamente… no podemos esperar a que ocurra otro escándalo para actuar”.

Financiamiento Insuficiente

La falta de una estrategia coherente y de financiamiento suficiente ha sido señalada como una de las principales barreras para abordar este problema. Mientras que se estima que se necesitan 3.000 millones de euros anuales para hacer un cambio significativo, el presupuesto del gobierno para la igualdad de género en 2025 es de solo 94 millones de euros.

Un Futuro Incierto

A medida que el Parlamento francés evalúa nuevas propuestas y las organizaciones exigen inversiones a largo plazo, los manifestantes temen que el gobierno aún no comprenda la gravedad de este crisis persistente. Con una creciente presión social y una indignación palpable, la lucha contra la violencia de género en Francia promete continuar siendo un tema candente en el panorama social y político del país.