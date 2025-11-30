Proyección del Dólar en Diciembre 2025: Lo que Dicen los Expertos

El reciente triunfo de La Libertad Avanza ha generado una pausa momentánea en la incertidumbre del dólar. Expertos financieros ajustan sus pronósticos, vislumbrando un panorama complejo para el futuro cercano.

Proyecciones sobre el Dólar para Diciembre 2025

Salvador Di Stefano, economista reconocido, expone que a pesar de la victoria electoral, no se ha observado una disminución significativa del valor del dólar. Esto se traduce en un aumento de la brecha entre el dólar mayorista y el MEP, que actualmente se sitúa en $1.435 y $1.470 respectivamente.

“Para estabilizar el mercado, consideramos que el dólar debería bajar hasta los $1.300. Esto contribuiría a controlar la inflación, que en octubre podría rondar el 2.5%”, enfatiza Di Stefano.

Aumento de la Demanda de Pesos

Con la llegada de noviembre y diciembre, se espera un incremento en la demanda de pesos, lo que podría generar una mejor oferta de dólares. Di Stefano destaca que la colocación de obligaciones negociables por parte de empresas como Tecpetrol y YPF, junto a la emisión de deuda en mercados internacionales de provincias como CABA y Santa Fe, aportará a esta dinámica.

Perspectivas del Bank Of America

Por otro lado, el Bank Of America opina que la estabilidad conseguida tras el resultado electoral del gobierno reducirá la presión sobre el tipo de cambio. El informe prevé que el peso argentino cierre 2025 en $1.450 por dólar, con un pronóstico de $1.700 para 2026, considerando una inflación anual del 16.4%.

Desde la eliminación de controles de capitales en abril, los ciudadanos han comprado alrededor de 20,000 millones de dólares, lo que podría fortalecer temporalmente al peso. Sin embargo, el Banco Central cuenta con menos de 5,000 millones de dólares en reservas netas, haciendo imprescindible aumentar la acumulación de divisas para cumplir con los compromisos del FMI.

Medidas Futuras y Sostenibilidad Cambiaria

El informe anticipa que el sistema de bandas cambiarias se mantendrá, aunque su efectividad dependerá de los ingresos derivados tanto de exportaciones como de financiamiento. La eventual ayuda del Tesoro de EE. UU. podría facilitar la implementación de nuevas medidas económicas y un manejo más activo de las tasas de interés.