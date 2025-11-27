Proyecciones de IPC: ¿Qué esperan los argentinos para noviembre?

Un reciente estudio del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella indica que las expectativas de inflación de los argentinos para noviembre se han reducido significativamente. Con esta nueva proyección, surgen esperanzas sobre la estabilidad económica a futuro.

La inflación esperada por los argentinos se sitúa en 29,7% para noviembre y los próximos 12 meses, lo que representa una notable disminución de 7,3 puntos porcentuales respecto al 37% registrado en octubre.

Este análisis fue proporcionado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella y la consultora Poliarquía.

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Inflación, el IPC mensual anticipado para noviembre es del 3,62%, mientras que la mediana desciende al 2%.

Expectativas de Inflación para el Futuro

El aumento de precios proyectado para el próximo año es de 29,7% en promedio y 23% en mediana, reflejando una baja considerable en comparación con el mes anterior.

Variaciones Regionales

En las distintas regiones del país, las expectativas se distribuyen de la siguiente manera: Interior: 28,1%, Gran Buenos Aires: 31,6%, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 33,4%. Este descenso es generalizado en comparación con octubre, que evidenció 36,3% en el Interior, 39,1% en el GBA y 35,2% en la CABA.

Cambio en las Expectativas por Nivel de Ingresos

Las proyecciones de inflación también han disminuido entre los hogares según sus ingresos. En los de menores ingresos, la expectativa disminuyó de 38,6% en octubre a 31,7% en noviembre, mientras que para los de mayores ingresos, el promedio cayó de 36,2% a 28,7%.

Variaciones del IPC en 2025

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha mostrado variaciones mensuales a lo largo del año 2025. Aquí un resumen:

Enero: 2,2% | Febrero: 2,4% | Marzo: 3,7% | Abril: 2,8% | Mayo: 1,5% | Junio: 1,6% | Julio: 1,9% | Agosto: 1,9% | Septiembre: 2,1% | Octubre: 2,3%

El acumulado anual de variaciones alcanza el 24,8%.

Evolución Interanual

El índice interanual también muestra una desaceleración, con las siguientes cifras:

Enero: 84,5% | Febrero: 66,9% | Marzo: 55,9% | Abril: 47,3% | Mayo: 43,5% | Junio: 39,4% | Julio: 36,6% | Agosto: 33,6% | Septiembre: 31,8% | Octubre: 31,3%

Fechas Clave de Publicación del IPC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el nuevo Índice de Precios al Consumidor correspondiente a noviembre el jueves 11 de diciembre a las 16:00. El dato de diciembre será revelado el martes 13 de enero de 2026.