Proyecciones privadas: Inflación de noviembre superará el 2%

La inflación de noviembre se proyecta por encima del 2%, según análisis de expertos, impulsada por el notable incremento en los precios de alimentos, transporte y servicios regulados.

Diversos análisis sugieren que la inflación mensual de noviembre superará el 2%, convirtiéndose en un fenómeno recurrente en el índice de precios. La creciente presión sobre los precios de alimentos y tarifas será fundamental para el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se publicará el 11 de diciembre por el INDEC.

Este aumento marca la tercera instancia consecutiva en que la inflación muestra un número con el dígito 2 al inicio, después del 2,1% en septiembre y el 2,3% en octubre.

Estimaciones del Mercado

La consultora EcoGo ha previsto una inflación de 2,5% para noviembre. Este incremento se debe a ajustes en precios regulados, especialmente en tarifas de gas y electricidad, que han sufrido aumentos superiores al 3%. Además, se espera una revisión del boleto de colectivo que impactará en aproximadamente el 30% de las líneas en el área metropolitana.

Aumento en la Canasta de Alimentos

Desde Econviews, se reportó que en la tercera semana del mes, los precios de una canasta de alimentos y bebidas en supermercados del Gran Buenos Aires mostraron una variación de 0,7%. En este contexto, las carnes lideran el aumento con un 4,4%, mientras que las verduras presentan una disminución del 1,3%. En total, las últimas cuatro semanas acumulan un incremento del 3,2%.

Tasa de Inflación Semanal y Proyecciones

Según la agencia LCG, en la tercera semana de noviembre, la inflación semanal en alimentos y bebidas fue del 1,5%. Dicha agencia también resalta que, en las últimas cuatro semanas, esta cifra se aceleró hasta 3,3%, acumulando un total de 3,6% en lo que va del mes. La carne representa una proporción significativa de la inflación general, con un tercio de los incrementos atribuidos a este alimento.

Costo de la Canasta Básica

La cooperativa Consumidores Libres ha informado que los 21 productos de la «canasta básica de alimentos» han visto un aumento del 3,43% en la primera quincena de noviembre, sumando un total de 27,73% en lo que va del año. Esta organización se dedica a monitorear precios de alimentos en supermercados y tiendas de barrio de Buenos Aires.

Ajustes en Tarifas de Luz y Gas

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ha implementado un ajuste en las tarifas de luz para Edesur y Edenor, afectando a todos los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir del 1 de noviembre. El incremento alcanza el 3,53% para Edesur y 3,6% para Edenor, en referencia a la actualización del Costo Propio de Distribución.

Esta medida se complementa con un aumento promedio del 3,8% en las tarifas de gas, también efectivo desde el inicio de noviembre.

Cambio en las Tarifas de Colectivos

Desde el 17 de noviembre, las tarifas de colectivos en el AMBA han aumentado un 9,7%, lo que lleva el costo del boleto mínimo a 494,83 pesos. Este ajuste afecta a todas las líneas que atraviesan la avenida General Paz o el Riachuelo.