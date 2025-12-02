Puerto Iguazú estrena su primera conexión aérea directa a Lima

Un momento trascendental para el turismo y la economía de Misiones se vivió con la llegada del primer vuelo directo desde Lima al Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua y representantes de Flybondi y Aeropuertos Argentina.

La Nueva Conexión entre Lima y Puerto Iguazú

Este servicio inaugural permite una conexión directa que facilita el acceso a más de 70 destinos a través de Lima, consolidando la capital peruana como un importante punto de enlace en la región.

Un Recibimiento Especial para los Turistas

Funcionarios y directivos de Flybondi y Aeropuertos Argentina se reunieron en la pista para celebrar la tradicional ceremonia de «bautismo» por parte de los bomberos. Al descender, los pasajeros fueron recibidos con obsequios, degustaciones y un cautivador espectáculo de tango.

Perfil de los Pasajeros: ¡Aficionados al Fútbol!

Entre los 189 pasajeros, la mayoría fueron brasileños que regresaban tras asistir a la emocionante final de la Copa Libertadores en Lima, siendo seguidores de los equipos Flamengo y Palmeiras.

El Impacto Económico y Turístico

Passalacqua expresó su emoción por este logro: “No creí que volvería a vivir un momento así. Este vuelo es un hito para Misiones y una oportunidad vital para impulsar el turismo”.

Subrayó que la conexión directa abrirá nuevas puertas para el turismo receptivo en la provincia, destacando la importancia de esta alianza entre el aeropuerto, la provincia y la compañía aérea.

Inversiones en Infraestructura para el Futuro

Aeropuertos Argentina anunció la habilitación del área internacional del aeropuerto de Puerto Iguazú, una inversión de 6,5 millones de dólares en dos etapas.

La primera etapa, con una inversión de 3 millones de dólares, permitirá la apertura de la sala de embarque international y la implementación de nuevos controles de seguridad y migraciones. La segunda fase, con una inversión de 3,5 millones de dólares, completará las instalaciones con una nueva sala de equipajes para vuelos internacionales.