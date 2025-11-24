Puerto Madryn será la gran final del Grand Prix Camino a Crónica

La tercera y última cita del Gran Prix “Camino a Crónica” se prepara para deslumbrar a los amantes del atletismo en Puerto Madryn. Este evento, que ha revolucionado la escena deportiva en Chubut, culminará el próximo 14 de diciembre.

Un Evento que Impulsa Nuevas Generaciones

El Gran Prix, orientado a jóvenes desde las categorías Sub-8 hasta Sub-18, ha logrado un impacto significativo en la provincia, promoviendo el atletismo en diversas localidades. Después de sus exitosas paradas en Comodoro Rivadavia y Trelew, el circuito llega a su emocionante cierre en Domeq García Norte 425, con un inicio a las 9:30 de la mañana.

Éxito Rotundo en las Dos Primeras Fechas

La primera jornada, celebrada en Comodoro, fue un gran éxito, mientras que Trelew marcó un récord de participación. Estos encuentros han sido cruciales para que los jóvenes atletas acumulen puntos en un ranking que premia la constancia, todo en pos de prepararse para la gran final.

Las Expectativas para el 2025

Gastón Fuentealba, coordinador del Gran Prix y presidente de la Asociación de Atletismo del Sur de Chubut, compartió su satisfacción por los logros alcanzados este año. “El objetivo está logrado. Hemos recorrido la provincia, preparando a todos para la 60ª Corrida Internacional Aniversario Diario Crónica”, expresó.

Apoyo que Hace la Diferencia

Fuentealba reconoció el apoyo logístico proporcionado por Chubut Deportes, lo que permitió a los atletas de Comodoro participar en Trelew. “Agradezco el apoyo y buscaremos facilitar el traslado de los chicos hacia Puerto Madryn para la final”, añadió, resaltando la importancia de contar con respaldo constante en este tipo de eventos.

Preparando el Futuro del Atletismo en Chubut

La última fecha en Puerto Madryn no solo será clave para el ranking, sino también una oportunidad para motivar a los jóvenes a llegar preparados para la celebración del aniversario de la Corrida Internacional. Fuentealba vislumbra un brillante futuro para el atletismo en la región: “Planeamos desarrollar infraestructura deportiva, incluyendo un gimnasio y una pista cubierta de 200 metros”.

Colaboración con la Comunidad

La organización cuenta con el respaldo del área de Deportes del Municipio de Puerto Madryn, lo que garantizará el éxito del evento. Además, el Gran Prix extenderá su apoyo a la Corrida Solidaria 4K y 8K, destinada a beneficiar al Comedor Infantil de la ciudad.

Para aquellos interesados en ser parte de esta gran experiencia, el enlace de inscripción está disponible y lista para recibir a los futuros atletas.