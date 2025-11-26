Pullaro plantea condiciones a Santilli para dialogar con el Gobierno sobre reformas de Milei

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció sobre la colaboración con el ministro del Interior, Diego Santilli, y planteó las condiciones para establecer un diálogo con el gobierno de Javier Milei en torno a reformas fundamentales.

En una reciente entrevista, Pullaro destacó su estrecha relación con Santilli, con quien compartió la carrera política. «Siempre hemos tenido buena conexión, ya que ambos fuimos candidatos a gobernador en distintas listas», aseguró.

Demandas a la Nación

Durante la conversación, Pullaro enfatizó la necesidad de respuestas inmediatas del gobierno nacional. Esta solicitud surge en un contexto donde se discuten iniciativas clave que podrían ser debatidas en sesiones extraordinarias en el Congreso.

Prioridad a Santa Fe

«La provincia está por encima de cualquier interés político o partidario», afirmó Pullaro, quien se mostró favorable a una modernización del sistema laboral, acompañado de reformas impositivas y del Código Penal.

Condiciones para el Diálogo

El gobernador aclaró que su intención de dialogar no es por falta de deseo, sino que prefiere que las reuniones sean productivas. «Quiero sentarme a hablar cuando tengamos dos o tres asuntos que resolver», subrayó.

Estado Crítico de las Rutas Nacionales

Pullaro mencionó el preocupante estado de las rutas nacionales en Santa Fe, resaltando que las rutas 34, 11, 33, 168 y 178 presentan condiciones precarias. «Estamos ante un escenario donde cada veinte días ocurre un siniestro vial», alertó.

Compromiso con la Infraestructura

El mandatario destacó la inversión que su gobierno ha realizado en rutas provinciales, especificando que se repararon 3400 kilómetros por un total de cerca de 600.000 millones de pesos. Sin embargo, insistió en que la situación de las rutas nacionales es insostenible y requiere atención urgente.

Demandas en Educación y Salud

Pullaro también subrayó la importancia de recuperar fondos recortados en educación, así como restablecer las partidas destinadas a alimentos y medicamentos, esenciales para la provincia.

Deuda de la Caja de Jubilaciones

Finalmente, el gobernador expuso su preocupación por la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que debe ser compensada por el gobierno nacional. «En el Pacto Fiscal de 1994 hemos cedido impuestos coparticipables para sostener a la ANSES», concluyó Pullaro.