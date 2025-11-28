PyMEs: Clave en el Crecimiento y el Consumo Entre Nuevas Generaciones

Transformación Empresarial: Claves del Futuro en el Seminario del Banco Ciudad

Este seminario, destinado a emprendedores y PYMES, propició un análisis profundo sobre los cambios que están redefiniendo el panorama productivo y los modelos de liderazgo en Argentina.

Inauguración a Cargo de Guillermo Laje y Hernán Lombardi

En el Palacio Reconquista, el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, enfatizó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía nacional. Laje subrayó la confianza depositada en la institución, revelando que se han aprobado más de 200.000 millones de pesos en créditos durante el año, en el contexto de una estrategia renovada para 2025.

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, señaló que el sector privado es fundamental ante los rápidos cambios globales, resaltando que Buenos Aires es una ciudad de servicios enfocada en el futuro.

Durante el último año, el Instituto PyME ha involucrado a más de 7.000 emprendedores en diversas actividades de formación y networking, consolidando el interés por el aprendizaje continuo.

Además, se estableció una colaboración académica con universidades de primer nivel como la UCEMA, Di Tella y ITBA, que contribuminen a la excelencia en la capacitación ejecutiva.

Guillermo Oliveto: «La Aceleración como Eje del Cambio»

El panel abierto por Guillermo Oliveto, presidente de Consultora W, abordó la dualidad económica de Argentina. Describió cómo las clases altas y medias-altas presentan un dynamismo de consumo, mientras que las clases bajas enfrentan un panorama restrictivo.

En este contexto, indicó que la clave radica en adaptarse a una economía donde «los consumidores están en un proceso de reset«, destacando que ahora es crucial salir a buscar ventas.

Oliveto también señaló que, a nivel global, el e-commerce representa el 20% de las ventas y advertió que la rapidez en los cambios tecnológicos marca la pauta del nuevo panorama empresarial. En términos crediticios, consideró que la demanda hipotecaria puede crecer notablemente en un futuro cercano.

El experto detalló que los sectores en auge incluyen minería, agro y servicios, mientras que la industria y la construcción se encuentran en una situación delicada. Oliveto concluyó que la pobreza ha transformado la dinámica de consumo y que «el caos se ha convertido en el nuevo orden».

Pasty Lauria: «Liderazgo para la Generación Z»

Pasty Lauria, experto en desarrollo organizacional, ofreció una visión fresca sobre el liderazgo en la era actual, enfatizando las tres dimensiones clave: personal, equipo y contexto organizacional.

Lauria reveló que para la Generación Z, el contexto laboral importa más que el salario, enfatizando la importancia de crear entornos de trabajo que fomenten la relación y los resultados.

Planteó la necesidad de derribar el viejo modelo, sugiriendo que cada nuevo empleado debe ser considerado parte del equipo desde el primer día. Resaltó que el compromiso debe primar sobre los resultados, que llegan como consecuencia.

Lauria subrayó que las personas son el recurso más valioso en las organizaciones, y destacó la importancia de construir valores y una cultura positiva. Según él, las empresas que se adapten a estos nuevos modos de liderazgo estarán en mejor posición para prosperar.

Su mensaje fue claro: «Si no generan confianza, la gente se irá», y reiteró que el disfrute en el trabajo es esencial para mantener a los colaboradores. Para él, escuchar y reconocer son fundamentales para el éxito organizacional.