¿Qué futuro le espera al precio del token?

Título: Grayscale Lanzó el Primer ETF de XRP: Una Revolución para el Mercado Cripto

Bajada: Con la salida al mercado del nuevo ETF GXRP, Grayscale da un paso audaz que reafirma la confianza en XRP, un token que ha navegado complicaciones regulatorias. Esta jugada no solo amplía las opciones de inversión, sino que también revitaliza un sector en constante evolución.

El inicio de la semana ha traído una sorpresa resonante en el mundo de las criptomonedas: Grayscale presentó su primer fondo cotizado en bolsa (ETF) de XRP, bajo el ticker GXRP, en la bolsa NYSE Arca, destacándose con una impresionante comisión del 0%.

Este movimiento no solo marca una estrategia de la mayor gestora de activos digitales a nivel global, sino que también simboliza un renovado voto de confianza hacia XRP, que ha permanecido en el centro de debates regulatorios durante años.

Con el lanzamiento de GXRP, XRP se convierte en el tercer activo digital incluido en la familia de ETF de Grayscale, que ya incluye a Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y Solana. Grayscale, que gestiona aproximadamente 35.000 millones de dólares, sigue innovando en su enfoque de convertir fideicomisos privados en vehículos de inversión regulados y accesibles para el público general.

Un Lanzamiento Estratégico en el Momento Adecuado

El debut del GXRP no es un hecho aislado. Este ETF se caracteriza por mantener tenencias directas de XRP, replicando su precio sin que los inversores tengan que preocuparse por la custodia. En un mercado que cada vez se institucionaliza más, este producto representa una vía regulada y directa hacia un ecosistema que empieza a estabilizarse después de la disputa legal entre Ripple y la SEC, que culminó en 2025 con la confirmación de que las transacciones de XRP en exchanges no se consideran valores.

Con este panorama despejado, Grayscale está aprovechando la oportunidad, mientras que otras firmas como Bitwise, Canary Capital y Franklin Templeton también están ampliando su oferta de productos relacionados con XRP. La competencia por atraer flujos institucionales está en plena efervescencia.

El ETF de XRP de Grayscale, que presenta una comisión del 0%, ya está disponible en la bolsa de NYSE ARCA.

En otro movimiento destacado, Grayscale también lanzó su ETF al contado de Dogecoin, GDOG, ampliando su gama a más de 45 tokens en su línea de productos. Este lanzamiento coincide con un repunte regulatorio en el sector, impulsado por el nuevo marco normativo que incluye diálogos abiertos sobre regulaciones y cierre de investigaciones.

Reacciones del Mercado: XRP Experimenta una Subida

La introducción del nuevo ETF ha provocado un impacto inmediato: XRP vio un aumento de más del 7% en 24 horas, ayudando a mitigar pérdidas acumuladas durante una semana volátil. Actualmente, el token cotiza alrededor de 2,23 dólares por unidad, aunque aún enfrenta un retroceso cercano al 20% en el último mes.

Según la analista financiera Laura Ventura, «el rebote inicial es prometedor, pero los indicadores sugieren una división en el mercado». El On-Balance Volume (OBV) ha superado su línea de tendencia corta, ofreciendo una señal positiva al indicar que los compradores están regresando. Sin embargo, Ventura advierte que “la ruptura aún es marginal, recordando el intento fallido del 18 de noviembre, que resultó en una caída del 19% en solo tres días».

Como desafío adicional, hay una oferta concentrada entre 2,16 y 2,17 dólares, donde se acumulan 1.360 millones de XRP, equivalentes a aproximadamente 2.860 millones de dólares. «Estos holders tienden a vender en recuperaciones breves, creando obstáculos para el precio», concluye la experta.

El Riesgo de una Cruz Bajista en el Horizonte

El enfoque técnico también presenta preocupaciones. Las medias móviles exponenciales (EMA) indican que la EMA de 100 días está a punto de cruzar por debajo de la EMA de 200 días, una señal que podría impulsar el precio hacia los 1,81 dólares, un retroceso del 13% desde los niveles actuales, según el analista Emiliano Luque.

Para Luque, «la única manera de evitar este escenario sería un cierre diario claro por encima de 2,25 dólares«, lo que permitiría superar la presión de la oferta y revertir la EMA de 100 días. Sin este acontecimiento, la tendencia bajista se mantiene intacta, a pesar de las mejoras en el OBV.

Perspectivas a Corto Plazo

La llegada del ETF de Grayscale brinda una nueva narrativa y legitimidad regulatoria al mercado. Sin embargo, el precio de XRP enfrenta fuerzas opuestas:

El impulso institucional del GXRP, que tiene el potencial de atraer compras sostenidas.

Una estructura técnica frágil, que podría desencadenar una corrección si no se rompen resistencias clave.

En el corto plazo, se espera alta volatilidad. Si el ETF logra generar una demanda real, similar al efecto previo en Bitcoin y Ethereum, el token podría consolidarse y buscar nuevamente la zona de 2,35 dólares. De lo contrario, la posibilidad de retroceder a 1,81 dólares se reinstalará. En un mercado sensible, este nuevo flujo puede ser determinante.

El ecosistema XRP sigue su evolución con más de 4.000 millones de transacciones procesadas, soporte para la emisión de tokens, un DEX integrado y compatibilidad con NFT. Aunque el ETF no modifica su naturaleza, sí amplía su acceso, actuando como un puente regulado para el capital institucional.