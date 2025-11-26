¿Qué sueldo necesitas en diciembre para ser de clase media o alta en Argentina?

El estudio reciente sobre umbrales de ingresos revela cuánto debe percibir una familia en el último mes de 2025 para estar en la clase media o alta en Argentina. Las cifras actualizadas generan un debate sobre el real costo de vivir en la ciudad.

En Argentina, la pertenencia a la clase media o clase alta se define, en gran medida, por el nivel de ingreso familiar. Un análisis reciente plantea la cuestión: ¿cuál es el sueldo necesario para pertenecer a uno de estos grupos sociales?

A medida que la economía cambia, entender estos umbrales se vuelve crucial. La clase media suele gozar de un estilo de vida cómodo, cubriendo necesidades básicas y permitiéndose algunos lujos. Por otro lado, la clase alta disfruta de un mayor poder adquisitivo, permitiendo un estilo de vida más holgado.

Actualización de los Umbrales de Ingreso

Recientemente, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) presentó una nueva versión de su sistema de canastas, que determina el ingreso necesario para clasificar a una persona o familia en un segmento social.

A pesar de que los datos provienen de octubre, sirven como referencia para las proyecciones de diciembre para una familia tipo (dos adultos y dos hijos menores).

Ingreso Necesario para la Clase Media Fragil y Clase Media

Según el informe, una familia necesita al menos $1.628.924 para ser clasificada como clase media frágil. Por otro lado, para ser considerada clase media, ese mismo hogar debe ganar un mínimo de $2.036.155, superando así la barrera de los dos millones de pesos mensuales solo para acceder a esta categoría.

Umbrales de Clase Alta

Para aquellos que aspiran a pertenecer a la clase alta, el ingreso mínimo requerido se eleva a $6.515.698 mensuales, marcando así el umbral de quienes tienen el mayor poder adquisitivo en la clasificación oficial.

Escalones de Ingreso en la Pirámide Porteña

La clasificación más reciente del ingreso mensual según el estrato social en CABA incluye los siguientes niveles:

Indigencia: $0 a $687.366.

Pobreza no indigente: $687.366 a $1.279.205.

No pobres vulnerables: $1.279.205 a $1.628.924.

Sector medio frágil: $1.628.924 a $2.036.155.

Clase media: $2.036.155 a $6.515.698.

Clase alta: Desde $6.515.698 en adelante.

Un Factor a Considerar: El Alquiler

Es importante destacar que los montos reportados no incluyen el costo del alquiler, lo cual puede alterar drásticamente la situación financiera de muchas familias que no son propietarias. Para aquellos hogares, mantener un estilo de vida de clase media implica gastos adicionales que, en varias zonas de la ciudad, pueden superar el medio millón de pesos mensuales.