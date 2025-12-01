Queso de Santa Fe se lleva la plata en el Mundial de Suiza

¡Argentina Brilla en el Mundial del Queso con un Reconocimiento Internacional!

Un destacado premio que reafirma la calidad de los quesos argentinos en la prestigiosa competencia global.

El World Cheese Awards, considerado el evento más importante del mundo quesero, tuvo lugar en Berna entre el 13 y el 15 de noviembre. Este año, el concurso reunió a queseros, minoristas y expertos gastronómicos que evaluaron más de 5.200 quesos provenientes de 46 países.

A pesar de contar con solo 12 representantes, Argentina logró destacar al recibir una medalla de plata por su queso Sbrinz, producido por Frutos del Campo, una pyme ubicada en San Carlos Sud, Santa Fe.

Frutos del Campo, que ya había sido galardonada en diversos certámenes nacionales, decidió desafiarse y participar en los World Cheese Awards 2025, organizados por el Guild of Fine Food. Este evento es reconocido como el más prestigioso en el ámbito quesero, donde un jurado de 267 expertos internacionales evaluó aspectos como sabor, textura, aroma y presentación de los productos.

Para participar, los quesos argentinos fueron enviados por vía aérea a Inglaterra y luego trasladados a Berna, Suiza, donde se llevó a cabo la evaluación. El queso Sbrinz ganador tiene un proceso de maduración de 12 meses, y su reconocimiento destaca el trabajo constante y la dedicación de todo el equipo de Frutos del Campo.

Con más de 20 años de experiencia en la cuenca lechera argentina, Frutos del Campo se especializa en la elaboración de quesos de pasta blanda, semi-dura y dura, todos libres de gluten. La empresa procesa diariamente 15.000 litros de leche bovina de alta calidad, aplicando un modelo de producción artesanal que asegura la excelencia en cada etapa.