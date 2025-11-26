Quién fue Mónica Mendoza, la funcionaria de José C. Paz fallecida en el accidente de la Ruta 2

Despedida a Mónica Mendoza: Un referente de la comunidad que dejó una huella imborrable

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, expresa su pesar por la pérdida de Mónica Mendoza, quien falleció en un trágico accidente mientras se dirigía a un evento vital para la comunidad.

Mónica Mendoza, reconocida ex directora de Hábitat de la Municipalidad de José C. Paz y activista comprometida, perdió la vida en un accidente de tránsito en la Ruta 2, a la altura de General Pirán. Iba rumbo a Mar del Plata junto a otros 55 pasajeros, para participar en el Primer Encuentro Internacional de Hábitat Popular, donde se esperaba la presencia del gobernador Axel Kicillof. Tras el lamentable suceso, el evento ha sido suspendido.

Un viaje trágico y una gran pérdida

El micro partió en la madrugada del martes desde la zona oeste del Conurbano. Lamentablemente, el fallecimiento de Mónica fue confirmado entre las dos personas que perdieron la vida en el accidente, lo que ha generado un fuerte impacto en la comunidad de José C. Paz. Desde la Municipalidad, se la recuerda como una importante figura en la gestión pública, comprometida con el bienestar de los ciudadanos.

Legado de compromiso y servicio a la comunidad

Compañeros de trabajo destacan que Mónica era una profesional apasionada, que viajaba al encuentro con la intención de sumar su conocimiento y experiencia en un tema crucial para la comunidad. Su cercanía con las familias más vulnerables era palpable, lo que la llevó a ser reconocida como una líder en temas de hábitat y desarrollo social.

La reacción de la comunidad

El luto es evidente en José C. Paz, donde los mensajes de despedida proliferan en redes sociales. «Te fuiste demasiado pronto», dicen algunos, mientras otros recuerdan su incansable lucha por la justicia social. No solo se la menciona como una compañera de trabajo, sino como una amiga, una activista y una mujer que siempre abogó por un mundo más equitativo.

Un legado que perdura

Reconociéndola como una «referente social y comunitaria», quienes la conocieron resaltan su capacidad para escuchar y unir a las personas. «Mónica fue indispensable en nuestra comunidad», afirma una colega. Su impacto se sentía no solo en su barrio, sino también a nivel regional, donde su labor ha dejado una impronta significativa.

Un homenaje a su memoria

Además, la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) ha decretado duelo institucional en reconocimiento a su dedicación y aportes. Más allá de su labor, Mónica también soñaba con un futuro mejor para todos, y en sus propios términos, nos enseñó que «hay pequeños universos que se mueven de manera distinta».

La comunidad se une en torno a su legado, recordando su lucha y el arduo trabajo que realizó en vida. Mónica Mendoza no solo será recordada por lo que hizo, sino también por la inspiración que dejó en quienes la conocieron.