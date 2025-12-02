Racing avanza y se medirá contra Boca en semifinales

En un emocionante encuentro, Racing Club se impuso por 4 a 2 a Tigre en la tanda de penales y se clasifica a las semifinales del Torneo Clausura 2025. Tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario y el alargue, la “Academia” ahora se prepara para enfrentar a Boca Juniors.

El partido tuvo lugar en el estadio Presidente Perón y comenzó con Tigre creando la primera oportunidad a los seis minutos, pero el arquero Facundo Cambeses se mostró sólido al desviar un remate de David Romero. Racing respondió con una serie de intentos, destacando el encuentro entre Martínez y Zenobio, que mantuvo el marcador en cero durante el tiempo regular.

Desarrollo del partido: un juego de oportunidades

En la primera mitad, ambos equipos lucharon por establecer dominio en el campo, pero a pesar de las llegadas, el gol se hizo esquivo. En el complemento, Racing se mostró más agresivo, con varias chances que fueron neutralizadas por un gran Zenobio.

Momentos clave y expulsiones

El encuentro se tornó tenso cuando, en el segundo tiempo, el defensor Ramón Arias de Tigre fue expulsado, aumentando la presión sobre el equipo visitante. A pesar de un esfuerzo significativo de Racing, que también sufrió las expulsiones de Gastón Martirena y Santiago Sosa durante el tiempo extra, los equipos no pudieron romper la paridad.

Definición por penales: emociones al límite

La definición desde los 12 pasos fue intensa. Racing mostró gran efectividad con las conversiones de Martínez, Fernández, Rojas y García Basso, mientras que el portero Cambeses destacó al detener dos tiros de Tigre, permitiendo que su equipo se consagre en esta fase del torneo.

Próxima parada: Boca Juniors

Con este triunfo, Racing avanza a las semifinales, donde se enfrentará a Boca Juniors en un duelo muy esperado por los aficionados. El otro cruce de semifinales será entre Estudiantes y Gimnasia, después de que ambos triunfaran en sus respectivas eliminatorias, prometiendo un espectáculo apasionante en la próxima ronda del torneo.

La ciudad de La Plata se prepara para un enfrentamiento clásico que promete emociones intensas y un fervor especial entre los hinchas, ya que Gimnasia será local gracias a su rendimiento en la fase regular.