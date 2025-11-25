Racing y River Plate igualan en un emocionante duelo por los octavos del Torneo Clausura

Título: Racing y River Plate: Un Clásico de Contrastes en el Torneo Clausura

Bajada: En un emocionante partido por los octavos de final, Racing y River Plate dejaron todo en la cancha. El duelo tuvo momentos de alta tensión y goles que marcaron el rumbo del encuentro.

Minuto 43: Racing cerca del triunfo

Las esperanzas de Racing brillaron cuando Sosa asistió y Maravilla Martínez casi convierte el gol que les aseguraría la clasificación.

Minuto 40: Oportunidad desperdiciada por Subiabre

El delantero de River Plate, agobiado por la presión en los últimos instantes, falló un gran chance. Recibió el balón solo y su erróneo pase al punto penal dejó escapar una oportunidad vital.

Minuto 27: ¡Gol de Racing!

Adrián Fernández ingresó al área y su remate cruzado, desviado por Martínez Quarta, sorprendió a Franco Armani, llevando el balón al fondo de su propia red.

Minuto 26: River Plate realiza cambios estratégicos

Matías Galarza Fonda y Juan Portillo ingresan en lugar de Enzo Pérez y Nacho Fernández, buscando revitalizar el ataque.

Minuto 24: Cambio en Racing

Adrián Fernández ingresa en lugar de Agustín Almendra.

Minuto 19: ¡Gol de River Plate!

Juanfer Quintero logró marcar y logró empatar el partido en una espectacular remontada en solo dos minutos, demostrando el impacto de los cambios de Gallardo.

Minuto 17: ¡Gol de River Plate!

Ian Subiabre, con su primer toque, logró igualar el marcador tras una jugada rápida.

Minuto 10: Cambios masivos en River Plate

Se realiza una triple sustitución: salen Maxi Salas, Castaño y Thiago Acosta, y entran Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo e Ian Subiabre.

Minuto 9: Tarjeta amarilla para Lautaro Rivero

El defensor de River cometió una falta fuerte sobre Colombo y recibió la amonestación por parte del árbitro.

Minuto 6: Falta peligrosa sobre Cambeses

Salas cometió una infracción al arquero de Racing al interponerse en su camino para atrapar un pelotazo aéreo, lo que generó una falta.

¡Comienza el segundo tiempo!

Los dos equipos mantienen los mismos protagonistas en el complemento, listos para continuar la batalla en el Cilindro de Avellaneda.

¡Final del primer tiempo!

Racing está ganando 1-0 a River Plate en este emocionante duelo por los octavos de final del Torneo Clausura. El arquero de Racing, Facundo Cambeses, ha sido fundamental al mantener su arco invicto con sus intervenciones clave. Por su parte, Franco Armani también se destacó, asegurando su puerta tras un tiro libre de Almendra que prometía ser un gol.

El partido fue intenso, especialmente después del choque entre Solari y Acuña, que tuvo a River Plate en alerta, aunque el árbitro solo sancionó falta. Racing generó varias oportunidades destacadas, y la presión constante fue bien rechazada por la defensa de River.

Minuto 48: Armani detiene un tiro libre peligroso

El arquero de River demostró su clase al despejar un disparo desde el borde del área que tenía todas las intenciones de convertirse en gol.

Minuto 43: Racing estuvo cerca de ampliar la ventaja

Un gran gesto de Nazareno Colombo propició una oportunidad de oro, pero el cabezazo de Tomás Conechny terminó desviado.

Minuto 39: Amonestación para Nacho Fernández

Fernández cometió una falta en un momento clave, derribando a Solari en una jugada de contragolpe y recibiendo la tarjeta amarilla.

Minuto 36: Golpe accidental de Armani a Maravilla Martínez

El arquero se lastimó al intentar cortar un centro y terminó por golpear de forma involuntaria al delantero de Racing, que necesitó asistencia médica.

Minuto 35: Racing mostró juego colectivo

Una jugada colectiva casi termina en gol, pero la defensa de River logró despejar a tiempo.

Minuto 25: Intervenciones clave de Cambeses

El arquero de Racing tuvo una destacada actuación, realizando dos atajadas cruciales que mantuvieron el marcador a su favor.

Minuto 24: Kevin Castaño corta un avance prometedor

Una infracción que bien podría haber sido punitiva, pero el árbitro decidió no sacar tarjeta.

Minuto 14: Tiros lejanos sin fortuna

Nardoni y Acuña intentaron desde la distancia, pero sus disparos fueron desviados en ambas ocasiones.

Minuto 10: Un partido competitivo y disputado

Ambos equipos se esfuerzan al máximo, con Racing defendiendo con disciplina y River buscando abrir el juego.

Minuto 4: ¡Apertura del marcador para Racing!

Un brillante centro de Gabriel Rojas fue capitalizado por Santiago Solari, quien, tras un salto oportuno, encabezó el primer gol del partido, validado tras revisión del VAR por una posible posición adelantada que finalmente no existió.

¡Ha comenzado el partido!

Con un respetuoso minuto de silencio en memoria de Omar Souto, el clásico entre Racing y River Plate da inicio en un ambiente inigualable.