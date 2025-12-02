Racing y Tigre: Un choque de pelotazos y lucha física para enfrentar a Boca

El enfrentamiento entre Racing y Tigre en el Cilindro de Avellaneda prometía intensidad y emoción, ya que ambos equipos luchan por un lugar en las semifinales del torneo Clausura.

El estadio de Racing se convirtió en el escenario perfecto para una despedida emotiva: Gabriel Arias, el arquero de 38 años y uno de los símbolos más queridos del club, se tomó su último partido en casa. Después de 254 encuentros, más de un centenar de vallas invictas y seis trofeos, su despedida fue celebrada por los hinchas durante todo el encuentro, especialmente en el minuto 21, en honor a su camiseta.

La Partida de un Ícono

Arias, quien tuvo un papel crucial en los recientes éxitos de Racing bajo la dirección de Gustavo Costas, decidió buscar nuevos horizontes tras perder su puesto a favor de Facundo Cambeses. Un mensaje conmovedor del club lo despidió, agradeciéndole por su inigualable contribución y recordando que siempre será parte de la historia de la Academia.

Preparativos para el Encuentro

Después de una victoria notable contra River Plate en octavos de final, el entrenador Costas se centró en motivar a sus jugadores y evitar la relajación tras triunfos recientes. Racing ha tenido dificultades contra equipos como Tigre, habiendo cosechado derrotas en casa ante Barracas Central, Tigre y Unión, lo que acentuó la necesidad de mantener la competitividad.

El Estilo Inconfundible de Tigre

Tigre, bajo la dirección de su entrenador, ha adoptado un estilo aguerrido y comprometido, presentando un esquema de 4-3-1-2 que busca constantemente la presión alta. Esta táctica se apoya en la experiencia de jugadores como Ignacio Russo y David Romero, quienes no cesan en la lucha por cada balón.

Racing en el Campo de Juego

Costas optó por un enfoque ofensivo, alineando a Racing en un 4-3-3, donde el volante central Sosa lució más activo que como líbero. Con Duván Vergara como nuevo integrante del tridente ofensivo junto a Solari y Adrián Martínez, el equipo mostró una clara intención de atacar desde el inicio con apoyo de los laterales Martirena y Gabriel Rojas.

Desarrollo del Partido

El partido se mantuvo vibrante, con un juego de ida y vuelta que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. Tigre también tuvo sus llegadas, destacando un remate de Romero que fue controlado por Cambeses. La única controversia llegó cuando una mano de Laso fue señalada, pero se invalidó tras una posición adelantada de Martínez.

Intensa acción del partido en Avellaneda Gonzalo Colini

Con fricción y momentos muy disputados, el primer tiempo culminó sin goles pero con un alto voltaje emocional. Los hinchas de Racing esperaban ansiosos la segunda mitad y el desenlace de este emocionante encuentro que definiría su camino en el torneo.