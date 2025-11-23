Rada Tilly estrena servicio de curaciones avanzadas en su hospital

Con el fin de mejorar la atención integral a pacientes con diabetes, el Hospital de Rada Tilly abre su primer Servicio de Curaciones de Heridas Avanzadas, coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes.

El Gobierno del Chubut, liderado por Ignacio “Nacho” Torres, ha lanzado un nuevo servicio en el Hospital de Rada Tilly, con el propósito de fortalecer la atención primaria y elevar la calidad de vida de los habitantes de la región. Este servicio se dirige especialmente a quienes conviven con la diabetes, asegurando un diagnóstico temprano y una atención adecuada.

Un Compromiso con la Prevención y el Cuidado

La reciente inauguración del servicio se realizó el 14 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes, y busca destacar la importancia de la prevención y el acompañamiento a quienes sufren esta enfermedad crónica. “La diabetes puede surgir a cualquier edad y, sin un manejo adecuado, puede causar complicaciones graves en órganos vitales como el corazón y los riñones”, afirmaron desde el hospital.

Palabras de la Directora del Hospital

La directora del centro de salud, Maruja Ponce, subrayó que la creación de este servicio es el resultado de un trabajo en equipo y de una demanda de la comunidad. “Logramos establecer un espacio específico y contar con el personal adecuado”, destacó.

Servicios Especializados para Pacientes Diabéticos

La enfermera Alba Schulz detalló que el nuevo sector en el hospital estará dedicado a la evaluación de los pacientes y a las curaciones necesarias, que incluyen úlceras y heridas diversas. “El objetivo es ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes diabéticos utilizando nuevos productos y técnicas avanzadas”, explicó.

El servicio estará disponible los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 17 a 19 horas, garantizando así un acceso puntual y eficiente para quienes lo necesiten.