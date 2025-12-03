Radiografía del Trabajo Médico en Argentina: Burnout, Precariedad y Salarios en Caída

La reciente encuesta presentada en el 51° Congreso Argentino de Cardiología revela una preocupante situación sobre la salud emocional y laboral de los médicos en el país. Un alarmante 64,5% de los encuestados presenta signos de agotamiento, lo que pone en jaque la capacidad del sistema de salud argentino.

La fuerza laboral médica en Argentina, con una notable concentración de profesionales de entre 31 y 50 años, está experimentando cambios significativos. Casi dos tercios de los médicos encuestados son mujeres, lo que marca una transformación en la dinámica de trabajo asistencial.

Desigualdad Geográfica en la Salud

El análisis también destaca la disparidad en la distribución de médicos: más del 70% ejerce en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, dejando a las provincias más alejadas con escasa representación. Este fenómeno plantea preocupaciones sobre el acceso y la calidad de atención médica dependiendo del lugar de residencia.

Burnout: Una Realidad Preocupante

Los datos revelan que el estrés y el agotamiento son problemas críticos en el sector. Un 64,5% de los médicos se siente afectado por el burnout, un estado de agotamiento emocional y físico, común en profesionales de alta demanda. Estas cifras son comparables a las de países con sistemas de salud en crisis, como Estados Unidos y ciertas naciones europeas.

La encuesta indica que casi la mitad de los médicos ha considerado emigrar debido a las difíciles condiciones laborales. Solo el 52% manifestaría la intención de volver a elegir la medicina como carrera, lo que sugiere una desmotivación alarmante.

Desafíos en Terapia Intensiva

Los intensivistas son los más vulnerables al burnout. Con un 50% de los profesionales en esta especialidad superando los 50 años, la cobertura de cargos ha disminuido significativamente. Las largas horas de trabajo y la inestabilidad financiera complejizan aún más la situación, afectando el bienestar de estos profesionales.

La mitad de los encuestados considera que sus ingresos son apenas suficientes para cubrir el costo de vida, y muchos han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Además, un alto porcentaje trabaja como monotributista, lo que aumenta la incertidumbre económica.

Percepción del Sistema de Salud

La imagen que los médicos tienen del sistema de salud es preocupante; la mayoría lo califica de «regular» o «malo», y el 70% señala un empeoramiento en su calidad en los últimos años. Esta percepción coincide con estudios internacionales que apuntan a sistemas de salud fragmentados como generadores de insatisfacción profesional.

Frente a esta realidad, es esencial replantear cómo revalorizar la medicina en Argentina y cómo transformar esta crisis en una oportunidad para mejorar las instituciones de salud. La sobrecarga laboral, el agotamiento y la precariedad contractual amenazan no solo a los médicos, sino también la salud de toda la población.