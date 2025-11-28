Rafael Grossi: «La ONU es el único espacio donde todos estamos», pero advierte sobre su falta de dirección.

Rafael Grossi se postula como el próximo secretario general de la ONU, trayendo consigo una visión renovadora para enfrentar los desafíos globales actuales.

Tras confirmarse su candidatura para liderar las Naciones Unidas, Rafael Grossi presentó su análisis sobre el organismo, describiéndolo como «el único escenario donde converge la comunidad internacional». Aunque reconoce la importancia de la ONU en la diplomacia mundial, advierte que ha perdido su capacidad para abordar eficazmente los conflictos globales, atrapada en una burocracia que le resta relevancia.

La Cancillería Argentina otorgó su apoyo formal a Grossi, destacando su vasta experiencia como director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y su manejo de crisis internacionales. Además, otros países de la región, como Paraguay, se han sumado al respaldo, demostrando un consenso significativo en torno a su candidatura.

Desafíos y Oportunidades en la ONU

En una reciente entrevista con Cristina Pérez en Cristina Sin Vueltas por Radio Rivadavia, Grossi expresó su preocupación por la percepción negativa que tiene la ciudadanía sobre la ONU, reflejando una desconexión con su misión original. “La ONU fue creada para prevenir conflictos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero ese objetivo se ha diluido por trámites burocráticos”, aseguró.

Rediseño Necesario

Grossi subrayó la urgencia de un rediseño estructural que le otorgue a la ONU mayor eficacia y presencia, especialmente en regiones donde su influencia es escasa. Propone un enfoque basado en la escucha activa de las naciones con peso demográfico y económico en el escenario mundial, para construir un sistema más robusto.

Grossi comparte su visión para un liderazgo efectivo en la ONU.

El Respaldo Nacional e Internacional

La Cancillería argentina ha reconocido formalmente la candidatura de Grossi, destacando su compromiso con los principios de la Carta de la ONU y su destacada trayectoria en diplomacia nuclear. “Su gestión ha sido abierta y eficiente, con resultados tangibles”, se menciona en el comunicado oficial.

Grossi enfatizó que su trabajo actual en el OIEA respalda su aspiración a liderar la ONU y que su candidatura no interferirá con sus responsabilidades actuales. “Mi gestión habla por sí misma”, afirmó durante una conferencia.

Un Futuro Promisorio en la ONU

Con el mandato de António Guterres a punto de concluir, el nuevo secretario general asumirá el cargo el 1 de enero de 2027. Grossi ha comenzado a establecer contactos con líderes globales, buscando apoyo para su candidatura y la posibilidad de traer un cambio significativo al organismo internacional.