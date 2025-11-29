Ramiro Tosi: ‘El Gobierno termina el año con pocos fondos en el Banco Central’

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, compartió en Canal E sus opiniones sobre el reciente desempeño económico del país, destacando datos clave que podrían definir el futuro inmediato.

Tosi señaló que la noticia más relevante de la semana fue la divulgación del EMAE, que reveló un crecimiento mensual del 0,5% en septiembre. Este avance fue crucial, ya que permitió revisar de manera positiva los indicadores anteriores, manteniendo al tercer trimestre en terreno favorable.

Perspectivas de Crecimiento Económico

El economista explicó que, si la actividad económica se sostiene al ritmo de septiembre, se podría esperar un crecimiento del 4,3% para finales de 2025. “Este nuevo dato de actividad es significativo, ya que impacta directamente en las proyecciones económicas”, destacó Tosi.

Deuda y Renovación: Un Desafío en Curso

En cuanto a la última licitación de deuda, Tosi observó que el Tesoro logró renovar casi la totalidad de un vencimiento de 14 millones de pesos, quedando solo 500 mil millones sin refinanciar. Esto demuestra una ligera mejora en la gestión de la deuda pública, lo que podría ofrecer un respiro al Gobierno.

El Papel del Banco Central en la Estabilidad Financiera

El economista subrayó que el respaldo del Banco Central fue crucial para el éxito de esta operación. “Las decisiones tomadas permitieron a los bancos integrar sus encajes en títulos públicos, lo que mejoró la liquidez en el sistema”, explicó.

Sin embargo, el mercado ya dirige su atención a un evento que promete ser trascendental: “La licitación del 9 de diciembre, que contempla vencimientos por 40 billones de pesos, será uno de los momentos más críticos”, anticipó Tosi.

Desafíos Económicos hacia Fin de Año

Tosi también mencionó que el Gobierno enfrenta un escenario complicado, con depósitos en el Banco Central reducidos a cerca de 4 billones de pesos, un descenso significativo desde los casi 12 billones de abril. Este panorama financiero exigirá cautela y estrategia a medida que el año se acerca a su fin.