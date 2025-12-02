Ramiro Tosi: ‘El Tesoro logró renovar casi el 95% de sus vencimientos’

El economista Ramiro Tosi analiza los recientes movimientos económicos y anticipa desafíos para el próximo año, tras un noviembre atípico en el panorama cambiario.

Signos Contradictorios en la Actividad Económica

En una reciente entrevista con Canal E, Ramiro Tosi destacó que los últimos datos económicos han generado tanto «controversia como sorpresa». El Índice de Actividad Económica (EMAE) mostró un crecimiento del 0,5% en septiembre, impulsado por una revisión anterior que elevó la cifra de agosto del 0,3% a un 0,7%. Esta corrección permitió a la economía evitar caer en recesión técnica al cierre del tercer trimestre.

Otro aspecto crucial fue la licitación del Tesoro, que enfrentó vencimientos por 14,2 billones de pesos. Tosi subrayó que el gobierno logró renovar casi el 95% de esos vencimientos, gracias en parte a la decisión del Banco Central de flexibilizar los encajes, permitiendo su integración con títulos públicos.

Desafíos en el Mercado de Cambios

En cuanto a la dinámica cambiaria, Tosi caracterizó noviembre como «un mes atípico». Esto se debió al adelantamiento de liquidaciones por parte de exportadores, que generó un ingreso notable de casi 7.000 millones de dólares a finales de septiembre, pero que redujo las liquidaciones en noviembre a solo 730 millones. A pesar de esta baja oferta de divisas, el equilibrio se mantuvo, gracias a emisiones récord de deuda que introdujeron casi 4.200 millones de dólares al mercado.

Perspectivas para Diciembre

Mirando hacia diciembre, Tosi prevé una estabilidad en el tipo de cambio, con el dólar mayorista oscilando alrededor de $1.450. Argumenta que la demanda estacional de pesos, combinada con ventas de ahorros previas por familias y empresas, contribuirá a la calma del mercado.

Un Verano Complicado por las Liquidaciones Bajas

No obstante, Tosi advierte que la situación podría cambiar en enero y febrero, meses en los que las liquidaciones del sector agropecuario se reducirán notablemente. La entrada de la cosecha gruesa, que comenzaría en marzo, podría traer tranquilidad al mercado nuevamente.

Retos Futuros: Vencimientos y Reservas

En cuanto al vencimiento del Bopreal 2026, que ascenderá a 1.000 millones de dólares, el economista enfatiza la necesidad de monitorear las reservas. Esto dependerá, en parte, de si los títulos se encuentran en manos de residentes argentinos. Tosi también agregó un punto crítico: “El 9 de enero, el Tesoro deberá pagar 4.200 millones y actualmente posee menos de 300 millones en reservas», lo que pone al mercado en alerta sobre la posibilidad de un nuevo swap o una salida al mercado internacional.