Ranking de Intendentes y Senadores: Los Peores en Imagen

La firma CB Consultora, liderada por Cristian Buttié, presentó los resultados de su estudio sobre la imagen de intendentes y senadores tras las recientes elecciones legislativas del 26 de octubre. Los datos revelan tanto los líderes más valorados como aquellos que enfrentan serias dificultades en su percepción pública.

Intendentes en la cima y en la base del ranking

El análisis se realizó del 4 al 8 de noviembre y abarcó 14.193 encuestas en los 24 municipios más grandes del Gran Buenos Aires, con un promedio de entre 525 y 719 entrevistas por localidad.

Los tres intendentes peor evaluados son:

Fernando Moreira (General San Martín) : 42,7% de imagen positiva

: 42,7% de imagen positiva Pablo Descalzo (Ituzaingó) : 42,9%

: 42,9% Damián Selci (Hurlingham): 43,8%

Por otro lado, liderando la lista de los mejor valorados se encuentra Jaime Méndez (San Miguel), con una notable aprobación del 64,3%. Le siguen Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) con 63,6%, y Federico Achával (Pilar) alcanzando un 60,7%.

Jaime Méndez fue el intendente que más creció con un aumento de +2,1% en su imagen, mientras que Fernando Moreira sufrió la caída más pronunciada con un descenso de -3,7%.

Desempeño de líderes nacionales en el conurbano

La encuesta también analizó la percepción de Javier Milei, Cristina Kirchner y Axel Kicillof en los principales municipios bonaerenses.

En este contexto, Kicillof se posiciona como el líder con mejor imagen, destacando en 16 municipios. Milei sigue con presencia en 7 distritos, mientras que Cristina Kirchner solo se impone en 1.

Resultados de la medición sobre dirigentes nacionales en el Gran Buenos Aires.

Kicillof alcanza su mayor imagen positiva en Florencio Varela (48,3%) y su mínimo en San Isidro (25,6%). Cristina tiene su mejor desempeño en La Matanza (48,9%) y su cifra más baja también en San Isidro (20,6%). Milei, por su parte, logra su imagen más alta en Vicente López (48,8%) y la más baja en Florencio Varela (25,5%).

Los senadores menos valorados del país

El estudio también examinó a los senadores nacionales, revelando notables diferencias en su aprobación. Los tres senadores con mejor imagen incluyen:

Francisco Paoltroni (Formosa): 19,4% de aceptación

(Formosa): 19,4% de aceptación Sergio Uñac (San Juan): 9,4%

(San Juan): 9,4% Carlos “Camau” Espínola (Corrientes): 11,2%

En el extremo opuesto, los senadores que más goles en contra acumulan son:

Oscar Parrilli (Neuquén) de UxP: diferencial de -41,4

(Neuquén) de UxP: diferencial de Martín Lousteau (CABA) de la Unión Cívica Radical: -38,3%

(CABA) de la Unión Cívica Radical: Juan Carlos Romero (Salta) del partido de Miguel Ángel Pichetto: -36,7%

La senadora que registró el mayor incremento en su imagen es Sonia Rojas Decut (Misiones), sumando +4,4 puntos. En contraste, Silvia Sapag (Neuquén) experimentó la caída más aguda, perdiendo -5,7 puntos.

Un dato relevante es el amplio desconocimiento de senadores; la cifra más alta pertenece a Nora del Valle Giménez (Salta) quien alcanzó un alarmante 85,5% en respuestas de “No sabe / No contesta”.