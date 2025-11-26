Rating del Martes: ¿Logrará la TV Abierta Mejorar Tras Números Bajos del Feriado?

El lunes dejó huella en la pantalla chica, marcando un crecimiento impresionante en los ratings que atrapan al público argentino.

Un Aumento Sorprendente en la Audiencia

El día comenzó con un promedio de 10,8 puntos de rating y, en cuestión de horas, escaló hasta alcanzar los 12,5 puntos. Este notable salto refleja el interés creciente de la audiencia hacia los contenidos transmitidos.

El Triunfo de «El Zorro» sobre Pergolini

Uno de los momentos más destacados fue el triunfo de «El Zorro» frente a Pergolini, consolidándose como el favorito del público. Este resultado resalta la relevancia de los contenidos atractivos y dinámicos que conectan con la audiencia.

Los Programas Más Vistos de Cada Canal

Los datos de la jornada mostraron un panorama diverso en cuanto a preferencias, con varios programas al frente en sus respectivas franjas horarias. Esta variedad no solo mantiene el interés de los televidentes, sino que también resalta la competencia intensa entre las propuestas televisivas.