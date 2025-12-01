Raúl Jalil decide su futuro: ¿Rompe con Unión por la Patria en Diputados?

En medio de una intensa disputa política, el Gobierno argentino busca consolidarse como primera minoría en la Cámara de Diputados, un paso decisivo que podría redefinir su capacidad de influir en los debates y la distribución de poder dentro del Parlamento.

Con la reciente caída de dos representantes santafesinos, Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini, que se unieron a La Libertad Avanza, y el ingreso de la oficialista Lorena Petrovich en reemplazo de Silvia Lospennato, el oficialismo ha elevado su número a 94 diputados. Esta suma los acerca a una posición de mayor fuerza frente a Unión por la Patria, que actualmente cuenta con 98 miembros bajo la presidencia de Germán Martínez.

Reconfiguración de Alianzas en la Cámara

La situación es complicada para el bloque opositor, que ha sufrido la baja del tucumano Javier Noguera, quien se ha unido a la bancada de Independencia liderada por Osvaldo Jaldo. Además, la situación del diputado puntano Jorge Fernández, alineado con Alberto Rodríguez Saá, también genera inquietudes dentro de Unión por la Patria.

El Futuro de los Diputados Catamarqueños en la Balanza

La atención ahora se centra en los cuatro diputados de Catamarca. La posible decisión del gobernador Raúl Jalil de crear un bloque separado podría hacer que el peronismo pierda su estatus de primera minoría. Jalil ha dejado entrever que podría haber novedades al respecto, aunque su anuncio se ha demorado. Entre sus preocupaciones se encuentra el traspaso de la empresa YMAD (Yacimientos Aguas de Dionisio) a la provincia.

Expectativas en Torno a la Fractura del Bloque

Dirigentes de Unión por la Patria consideran que la resolución del conflicto depende de las negociaciones en Catamarca, más que de la política a nivel nacional. Creen que si Jalil hubiese buscado separarse, lo habría hecho ya. Sin embargo, mantienen la esperanza de que la relación de fuerzas en la provincia, que incluye figuras influyentes como la exgobernadora y actual senadora Lucía Corpacci, pueda frenar el avance de la ruptura.

La dinámica en el Congreso argentino se encuentra en un momento crítico, y el resultado de estas disputas internas podría tener un impacto significativo en las decisiones legislativas en los próximos meses.