Raúl Jalil: ‘Néstor Kirchner y Milei tienen mucho en común’

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, ha generado controversia al afirmar que Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, son figuras políticas notablemente diferentes, comparándolos con Javier Milei en su enfoque hacia la gestión y recursos del país.

Durante una entrevista en el canal Dnews, Jalil sostuvo que tanto Kirchner como Fernández “siempre fueron distintos” en sus estilos de gobernar. Argumentó que, desde su perspectiva, Kirchner presenta similitudes con el actual presidente Javier Milei, especialmente en temas relacionados con la economía y el superávit. “El peronismo no resolvió los problemas, pero antes hay que hacer la autocrítica”, declaró.

Agenda del Peronismo: Enfocarse en la Producción

El gobernador enfatizó que la agenda del peronismo debe centrarse en la producción y la generación de empleo, factores clave para restaurar la confianza en Argentina. “El peronismo tiene que realizar una autocrítica y resolver sus propios problemas. La prioridad debe ser que el país progrese y que la calidad de vida de las personas mejore”, expresó Jalil.

Visión sobre Milei y la Inflación

Refiriéndose al presidente Milei, Jalil observó que su éxito en las elecciones se debe a su capacidad para reducir la inflación y generar un renovado sentido de esperanza en la población. “La gente ya no discute el estilo, sino los resultados”, afirmó, señalando la importancia de los logros tangibles sobre las apariencias.

Diálogo vs. Conflicto

Por último, el gobernador hizo hincapié en la importancia del diálogo en la política. “Siempre se obtienen mejores resultados a través del diálogo que del conflicto. Siempre trato de advertir a los funcionarios sobre las consecuencias de no llevar a cabo las obras públicas necesarias”, concluyó Jalil.