Razones del Declive en las Ganancias del Sistema Financiero Argentino

La promesa de Javier Milei de que "los bancos trabajen de bancos" se enfrenta a un revés: la rentabilidad financiera en Argentina se desploma, mostrando las complicaciones del sistema financiero nacional.

El sistema financiero argentino atraviesa un momento crítico, con una drástica reducción de su rentabilidad que provoca incertidumbre en el sector. Un reciente informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) destaca que durante el mandato de Javier Milei, las ganancias del sistema cayeron de 3.301 a 1.409 millones de dólares entre junio de 2024 y junio de 2025.

Un contexto de desafíos para la rentabilidad bancaria

A pesar de que el crédito se duplicó durante este periodo, alcanzando cerca del 12% del PBI, la profundidad de los préstamos en Argentina sigue siendo alarmantemente baja. Esto coloca al país como el que peor ratios presenta en la región en cuanto a crédito sobre PBI, donde el promedio es del 50%.

La tensión de los grandes bancos internacionales

Las casas matrices de Santander y BBVA, los principales bancos extranjeros en el país, han decidido limitar el otorgamiento de nuevos créditos, citando factores como altas tasas de interés y la inestabilidad del dólar. Héctor Grisi, CEO de Santander, enfatizó que «con tasas de interés reales en estos niveles, es realmente imposible ganar dinero».

Pérdidas y morosidad en aumento

El CEO de IOL Inversiones, Diego Pizzulli, indicó que los bancos han experimentado más pérdidas en sus operaciones de mercado que por la morosidad crediticia. La rentabilidad de los bancos también se ha reducido drásticamente: «El retorno sobre el patrimonio ha caído a menos de 10%», mencionó Pizzulli.

La presión del gobierno y un entorno desafiante

El gobierno ha mantenido tasas de interés extremadamente altas para combatir la inflación, lo que ha tenido efectos adversos en el sector financiero, incluyendo un aumento en las tasas de mora. Los nuevos cambios regulatorios, que buscan frenar la inflación y estabilizar el tipo de cambio, han encarecido el costo del crédito, afectando aún más la salud financiera de las entidades.

Impacto en el mercado de títulos públicos

La incertidumbre previa a las elecciones también generó una caída en el precio de los títulos públicos, afectando de manera negativa los resultados de los bancos. Según Pablo Curat, ex director del Banco Central, se percibe «una tormenta perfecta» que desencadenó pérdidas significativas en las entidades entre julio y octubre de este año.

Expectativas a futuro en un panorama incierto

Los analistas auguran un panorama complicado, preveniendo que la rentabilidad podría ser nula al cierre de 2025. Además, prevén que las altas tasas de interés continuarán presionando la calidad de los préstamos, ya que los buenos pagadores tienden a cancelar sus deudas rápidamente, dejando a los deudores menos solventes en el sistema.

En este contexto, la reestructuración del mercado, con el aumento de cuentas sueldo remuneradas y otros factores, requiere que los bancos realicen ajustes en sus estrategias para poder recuperarse y enfrentar nuevos desafíos.