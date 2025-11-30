Reabren el caso de Cristian Graf tras anular su sobreseimiento

Un nuevo capítulo en la historia del crimen que conmovió a la sociedad argentina. La decisión de la Cámara de Apelaciones de revocar el sobreseimiento de Cristian Graf pone en marcha la búsqueda de respuestas luego de cuatro décadas de incertidumbre.

La anulación del sobreseimiento de Cristian Graf ha reactivado la investigación sobre el asesinato de Diego Fernández Lima, un caso que, tras 40 años, clama por justicia. La Sala IV del tribunal consideró que la resolución anterior cerró prematuramente una indagación clave para la sociedad.

Un descubrimiento sorprendente provoca un cambio en el curso del caso

La reactivación del caso se produjo después del hallazgo accidental de los restos de Fernández Lima por obreros en la vivienda de Graf, ubicada en Avenida Congreso 3742, donde la familia del imputado residió desde los años 70. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó 151 fragmentos óseos, confirmando que Fernández Lima perdió la vida tras una puñalada en el tórax, en un intento de desmembramiento, con el cuerpo enterrado a escasa profundidad.

Los jueces subrayan fallos en la investigación inicial

Los jueces señalaron que la muerte violenta del adolescente hace imposible limitar la responsabilidad de Graf a acciones posteriores al descubrimiento de los restos. Según Rodríguez Varela, «no hay discusión acerca de la muerte violenta» de Fernández Lima, y consideró arbitrario que la fiscalía se haya enfocado solo en los eventos del 20 de mayo de 2025, en lugar de en el contexto más amplio de hechos previos.

La crítica a la resolución de primera instancia

El juez Hernán Martín López enfatizó la necesidad de investigar más a fondo, indicando que la evidencia de muerte violenta sugiere la posibilidad de que Graf estuviera involucrado. Remarcó que ambos eran compañeros de colegio y que la relación entre ellos plantea serias dudas sobre la inocencia del imputado.

La importancia de continuar la búsqueda de la verdad

Los magistrados cuestionaron la base del sobreseimiento inicial, afirmando que carecía de fundamento. La decisión del juez de primera instancia, al cerrar el caso, fue vista como una renuncia a buscar la verdad, contraviniendo estándares establecidos por cortes superiores. La necesidad de un esclarecimiento claro es fundamental para evitar nuevas situaciones de impunidad, destacaron.

Una nueva oportunidad para la justicia

Con la anulación de las actuaciones anteriores, la Cámara ordenó volver a investigar el caso, lo que permitirá determinar el grado de responsabilidad de Graf en el asesinato, desmembramiento y ocultamiento del cuerpo de Fernández Lima. Así, este caso, que había sido olvidado, vuelve a cobrar relevancia, invitando a la sociedad a reflexionar sobre la búsqueda de justicia.