Rechazan la solicitud de Burlando para arrestar a la ex jueza Makintach

El abogado Fernando Burlando, junto a su colega Fabián Améndola, ha solicitado la detención de la exjueza Julieta Makintach en relación a su intervención en el juicio por la muerte de Diego Maradona, cuya nulidad ha sido confirmada. Este pedido, presentado en el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, se fundamenta en el riesgo de fuga y la posibilidad de que Makintach interfiera en la investigación.

El juez Esteban Rossignoli prohibió a Makintach cualquier contacto con los testigos del caso, lo que incluye comunicaciones directas o indirectas, incluso a través de redes sociales. La única forma de contactarse será mediante autorización expresa, garantizando así que el proceso judicial continúe sin interferencias.

Rechazan los Pedidos de Nulidad

La solicitud de nulidad de las decisiones judiciales y la recusación de los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo fue desestimada, lo que permite seguir adelante con la causa. Makintach había cuestionado la imparcialidad de los fiscales, alegando ocultamiento de pruebas; sin embargo, el fallo reafirmó que las actuaciones fueron conforme a la ley.

Imputaciones en Puerta

Con el avance del caso, la Justicia podrá imputar a Makintach por varios delitos, entre ellos cohecho pasivo y abuso de autoridad. Las pruebas recolectadas son clave para un juicio justo y transparente.

La exjueza ha sido acusada de actuar de manera parcial durante el juicio de Maradona.

Julieta Makintach Rompe el Silencio

En su primera aparición tras la destitución e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, Makintach defendió su actuar. Aclaró que la idea de un documental surgió de una amiga, y que ella no participó en su producción, refiriendo que su papel fue consultado y aprobado con condiciones de no interferir en el juicio.

Recordó cómo se inició la propuesta de filmar, señalando que todo sucedió durante un evento privado en el que, casualmente, surgió la conversación sobre mostrar la justicia de manera positiva. Según Makintach, se garantizó que las grabaciones no interrumpieran el proceso judicial.

Los abogados Burlando, Dalma y Gianinna Maradona están actuando para que se haga justicia.

La exjueza argumentó que las filmaciones fueron visibles para todos en el juicio, señalando que inclusive el abogado Mario Baudry tenía permiso para grabar. «Toda la parte involucrada sabía que se realizarían grabaciones», afirmó, desatando reacciones entre los participantes del juicio.