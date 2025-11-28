Reciben foto inquietante con dos ametralladoras

Las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata tomaron medidas urgentes tras recibir una amenazante comunicación que indicaba la intención de perpetrar un ataque violento en el campus.

Un correo inquietante enviado desde una cuenta denominada “Belcebu 764” desató la alarma en la Facultad de Artes. El mensaje advertía sobre un posible ataque armado, obligando a las autoridades a suspender las clases para garantizar la seguridad de estudiantes y profesores.

Detalles de la Amenaza

El remitente del email afirmó: «Voy a ir armado para asesinar a tanta gente como sea posible, acribillándolos para luego suicidarme». La comunicación, que llegó a varias direcciones dentro de la universidad, mencionaba una supuesta inspiración de un personaje llamado Asmodeus.

Referencias a Ataques Previos

En su declaración, el autor de la amenaza aludió a un intento fallido de ataque en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), indicando que su objetivo era llevar a cabo una masacre en la UNLP.

Descripción del Plan de Ataque

En otro correo, el individuo aseguraba que entraría armado con una escopeta y explosivos, señalando: «Iré a una de las sedes para cometer una masacre». El mensaje generó gran preocupación, ya que mencionaba su intención de utilizar rifles de asalto y detallaba una imagen de las armas que supuestamente emplearía.

Medidas de Seguridad Implementadas

Ante la gravedad de la situación, las autoridades de la UNLP evacuaron inmediatamente el edificio de la Facultad de Artes, situado en la diagonal 78. Gonzalo Albín, vocero de la universidad, afirmó que la amenaza fue recibida por un listado aleatorio que incluía diversas oficinas y no se limitó a áreas académicas.

Respuesta Institucional

El rectorado de la universidad actuó con rapidez, realizando la denuncia ante las fuerzas policiales. El Juzgado Federal número 1, bajo la dirección del juez Ramos Padilla, ya se encuentra investigando el caso. La universidad, junto con la Policía Bonaerense y Federal, ha reforzado la seguridad en las distintas facultades y dependencias para proteger a la comunidad académica.